¡ÚÃæ·Ñ¡Û¿Í¼Á²òÊü¤Ø´üÂÔ¡Ä¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ÇÂçµ¬ÌÏ½¸²ñ¡Ö»öÂÖ¤¬Æ°¤¯¤Þ¤Ç¥Ï¥Þ¥¹¤âÀ¯ÉÜ¤â¿®ÍÑ¤·¤Ê¤¤¡×¿µ½Å¤Ê°Õ¸«¤â
¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤ÇÄäÀï¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ÎºÇÂçÅÔ»Ô¥Æ¥ë¥¢¥Ó¥Ö¤Ç¤Ï11Æü¡¢¿Í¼Á²òÊü¤ò½Ë¤¦Âçµ¬ÌÏ¤Ê½¸²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡¦¥Æ¥ë¥¢¥Ó¥Ö¤«¤é¡¢FNN¥¤¥¹¥¿¥ó¥Ö¡¼¥ë»Ù¶É¡¦²ÃÆ£¿òµ¼Ô¤¬Ãæ·Ñ¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¹¾ì¤Ï2Ç¯Á°¤«¤é¿Í¼Á¤Î²òÊü¤ò´ê¤¦¾ì½ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö2Ç¯Á°¤«¤é¤¢¤Ê¤¿¤¬²òÊü¤µ¤ì¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤«¤ì¤¿¡¢²òÊü¤òÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥«¡¼¥É¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥ë¥¢¥Ó¥Ö¤Î»ÔÌ±¤ÏÏÂÊ¿¸ò¾Ä¤ò¼çÆ³¤·¤¿¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ø¤Î»×¤¤¤¬¶¯¤¯¡¢¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¤ò¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿²£ÃÇËë¤ä´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤¬½ñ¤«¤ì¤¿¥Ü¡¼¥É¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Æ¥ë¥¢¥Ó¥Ö»ÔÌ±¤«¤é¤Ï¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¼è°ú¤ò¤·¤Æ¿Í¼Á¤òÏ¢¤ìÌá¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£Èà¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Ê¤¤¤È¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¢¥È¥é¥ó¥×¡×¡Ö»öÂÖ¤¬Æ°¤¯¤Þ¤Ç¥Ï¥Þ¥¹¤âÀ¯ÉÜ¤â¿®ÍÑ¤·¤Ê¤¤¡£Á´¤Æ¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
11ÆüÌë¤ÎÂçµ¬ÌÏ½¸²ñ¤Ë¤Ï¿ôËü¿Í¤Î»ÔÌ±¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢13Æü¤Ë¤â»Ï¤Þ¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¿Í¼Á¤Î²òÊü¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎÙ¤Î¹ñ¥¨¥¸¥×¥È¤Ç¤Ï¡¢13Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ò´Þ¤à20¥«¹ñ°Ê¾å¤Î¼óÇ¾¤¬»²²Ã¤¹¤ë¹ñºÝ²ñµÄ¤¬³«¤«¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢ÏÂÊ¿·×²è¤äº£¸å¤Î¥¬¥¶¤ÎÅý¼£·×²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£