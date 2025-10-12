ボーイズグループ「BOYNEXTDOOR（ボーイネクストドア）」の公式YouTubeチャンネルが、再生回数累計10億回を突破した。23年5月にデビューし、同時期にデビューしたボーイズグループの中では、最速の10億突破となった。

この数字は、公式ミュージックビデオを除いた、独自のコンテンツとアルバムプロモーション映像だけで収めた成果。チームのミュージックビデオは、チームのチャンネルではなく、所属事務所のYouTubeチャンネルに掲載されている。

韓国の公営放送MBCは11日「BOYNEXTDOORの映像は、メンバー間の固い関係性と愉快なエネルギーで大きな愛情を受けている。単独リアリティー『面白そうだね』と独自コンテンツ『WHAT？ DOOR！』をはじめ、チームの音楽性を感じられるカバーフィルムが特に人気だ」などと報じた。

また、舞台映像も人気だ。初の単独ツアー「BOYNEXTDOOR TOUR『KNOCK ON Vol．1』」の日本アンコール公演で披露したユニット舞台「Bling−Bang−Bang−Born」は再生数400万回を超えている。