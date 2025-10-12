ビュイックLPGA上海

女子ゴルフの米ツアー・ビュイックLPGA上海が12日、中国のチージョン・ガーデンGC（6703ヤード、パー72）で最終ラウンドが行われた。首位で出た勝みなみ（明治安田）は7バーディー、ノーボギーの65で回り、通算24アンダーだった。2位から出たジーノ・ティティクル（タイ）が衝撃的な猛追。17番で並ばれ、プレーオフの死闘の末5ホール目で敗れた。

勝のパッティングが冴え渡った。2番、4番はきっちり寄せてバーディーを奪うと、9番では2メートルほどのパットを沈めバーディー。3つスコアを伸ばしてサンデーバックナインに入った。

後半も10番でいきなりバーディー。12番、そして13番でもしっかり沈め連続バーディー。この時点で4打差をつけた。その後、2位のティティクルが3連続バーディーで猛追し1打差まで追い上げられる。勝は17番でチップインバーディーを奪うも、ティティクルはイーグル。通算24アンダーで並ばれ、プレーオフに突入した。

1ホール目はともにパー。2ホール目はティティクルが1打目で池に入れてしまうも、その後傾斜を利用したショットでピンそばに寄せパー。3ホール目もティティクルが2打目でコントロールを誤るも、3打目でしっかり寄せてパーセーブ。一方、勝は安定した内容もバーディーは取り切れずお互いパーでホールは進んだ。

決着は5ホール目、ティティクルが2打目でピン横に寄せるアプローチ。勝はバーディーを逃し、ティティクルは1メートルのパットを沈めて優勝。勝は惜しくも敗れた。

試合後、WOWOWのインタビューに答えたティティクルは「彼女は本当に素晴らしいプレーをしていた。彼女に追いつくように努力をしていた」と勝を称賛。勝が17番で決めたチップインバーディーを「凄いなと思った」と称え、「このような結果になるとはプレー中は思っていなかった」と明かした。

初日は27位発進だった勝は2日目に大爆発。12バーディー、1ボギーでコースレコードとなる「61」をマーク。通算13アンダーで首位に浮上した。米ツアー初Vへ、3日目もスコアを4つ伸ばし、2位に2打差の首位で最終日を迎えていた。



（THE ANSWER編集部）