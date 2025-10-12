上下買っても5,000円以下！【大人のしまむら】40・50代のための「こなれアイテム」

大人女性のコーデは、こなれた印象を醸し出したいところ。おしゃれに大人カジュアルを楽しむなら【しまむら】で展開する「SEASON REASON by Lin.&Red（シーズンリーズン バイ リン アンド レッド）」のアイテムをチェックしてみて。コスパ優秀なうえに品よく着こなせそうなデザインが魅力です。今回ご紹介するトップスとボトムスは、上下をセットで買っても5,000円以下だから、ぜひチェックしてみて。

シルエットで魅せる大人カジュアルコーデ

【しまむら】「プルパーカー」\1,969（税込）、「チェックワイドパンツ」\2,420（税込）

大人に似合うやわらかなベージュのパーカーを使ったコーデ。滑らかそうな表面感でカジュアルになりすぎず、上品な印象もキープできるかも。体型を拾いにくいシルエットも高評価。合わせたパンツは大胆なチェック柄ながらも、落ち着いた配色なので派手見えしにくいはず。タックでボリュームを出しつつも裾がコンパクトにまとまっており、こなれたシルエットを楽しめそうです。

カジュアルモードでこなれ感プラス

【しまむら】「ワイドボーダープルオーバー」\1,419（税込）、「ワイドパンツ」\2,420（税込）

カジュアルでも洗練された雰囲気の、ダークトーンの着こなし。デイリーコーデで気軽に着られるのに、モードなおしゃれも楽しめそうです。広がりすぎないコンパクトなパンツの裾や、アウトスタイルでもサマ見えするトップスの丈感など、絶妙なシルエットがこなれ感を演出します。

※すべての商品情報・画像はSEASON REASON by Lin.&Red出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M