¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¾®ºäÅÄ½ãÆà¤¬11Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥°¥é¥à¤Ç¤Î¿åÃå»Ñ¤òÈäÏª¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö²Ä°¦¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¹û¤ì¤Á¤ã¤¦¤è¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û¿åÃå»Ñ¤Ç¼ê¥Ï¡¼¥È¤ò¸«¤»¤ë¾®ºäÅÄ½ãÆà
¡¡¿ôÆüÁ°¤«¤é¡¢¥°¥¢¥àÎ¹¹Ô¤ÎÌÏÍÍ¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¾®ºäÅÄ¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¥°¥¢¥à¤Î¥×¡¼¥ë¤«¤éÍ¼Æü¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¼«¿È¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢Í¼ÍÛ¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¥Ó¥¥Ë»Ñ¤Ç¥×¡¼¥ë¤ò³Ú¤·¤à¾®ºäÅÄ¤Î¾Ð´é¤¬Ê£¿ô¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ì¥ÎÏÁ´³«¤Î¾®ºäÅÄ¤Î¥Ó¥¥Ë»Ñ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤È¤¤¤¦¤«åºÎï¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥Ó¥¥Ë¤â»÷¹ç¤¤¤¹¤®¤Æ¹û¤ì¤Á¤ã¤¦¤è¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¾®ºäÅÄ½ãÆà¡Ê¤³¤µ¤«¤À ¤¸¤å¤ó¤Ê¡Ë
1997Ç¯8·î20ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÌ³¤Æ»½Ð¿È¡£2021Ç¯8·î¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÍâÇ¯¤Ë¤Ï¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¡¢¡Ø·î´©¥¨¥ó¥¿¥á¡Ù¡ÊÆÁ´Ö½ñÅ¹¡Ë¤Ê¤É¤Î»¨»ï¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
