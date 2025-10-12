◆米女子プロゴルフツアー ビュイックＬＰＧＡ 最終日（１２日、中国・旗忠花園ＧＣ＝６７０３ヤード、パー７２）

単独首位で出たツアー本格参戦３年目の勝みなみ（明治安田）は通算２４アンダーで並んだ世界ランク１位ジーノ・ティティクル（タイ）とのプレーオフ５ホール目で敗れ、２位だった。

３位だった前週のロッテ選手権に続く最終日最終組で６５と伸ばしたが、ジーノ・ティティクルが６３をマーク。１打リードし迎えた１７番パー５で勝がチップインバーディーを決めた直後にジーノ・ティティクルがイーグルを奪い追いつかれた。

ともにパーを重ねて迎えたプレーオフ５ホール目で、勝はグリーンを外してパー。ジーノ・ティティクルがバーディーとし、決着となった。ホールアウト後、死闘を見守った山下美夢有、竹田麗央、馬場咲希らと抱き合い「残ってくれてありがとう」と感謝の言葉を口にした。

中継局ＷＯＷＯＷのインタビューに応じ「けっこういいゴルフをしていたと思うけど、今日ジーノがすごくいいゴルフをしていた。最後の方もショットとパットでチャンスはたくさんあったが、入れられなかったのが自分の負けた原因。来週はまたチャンスがあれば優勝争いできるように、優勝できるように頑張りたい」と語った。

「アメリカに来て初めてプレーオフをして、まだまだ自分の弱さを痛感した。まだまだ伸びしろがあると感じた。これからももっと強くなれるように頑張りたい」と明るく前を向いた。