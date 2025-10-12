俳優のジョージ・クルーニー(64)が、双子の子供たちの「フェアな扱い」を求めハリウッドを離れたという。現在８歳になる男女の双子のアレクサンダー君とエラちゃんがスポットライトの外で育つことができるよう妻アマルさんと共にフランスの農場に移住したそうだ。



ジョージはエスクァイア誌にこう明かす。「フランスの農場に住んでいるんだ。自分自身、子供時代の大半を農場で過ごしたけど、子供の頃は農場という環境そのものを嫌っていたよ」「けど、今の子供たちにとって、iPadをいじるような生活とはまったく違う世界だ。大人たちと一緒に夕食を食べ、自分の皿を片づけなければいけない。子供たちにとっては、よりよい生活環境だと思う」「子供たちをロサンゼルス、ハリウッドの文化の中で育てることに不安を感じていた。あそこでは子供たちが生活の中でフェアな扱いを受けることは決してないだろうとね」



そしてフランスの文化はアメリカとは異なるとジョージは続ける。「フランスでは、名声なんて全く気にされない。子供たちにパパラッチを気にしながら歩き回って欲しくない。他の有名人の子供たちと比較されるなんて御免だ」



「自分の人生がずっとシンプルになる」という理由でインスタグラムやフェイスブックなどSNSを全く利用していないジョージは、子供たちがいつかアカウントを持つようになった時のことを心配しているそうで、「できる限りインターネットから遠ざけている。けど、宿題の一部はコンピューターでやっている。子供たちは、スヌーピーの映画なんかを好んで観ているよ」と最近明かしてもいた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）