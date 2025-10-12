◆第２１回全日本女子硬式野球選手権第２日（１２日、坊っちゃんスタジアムほか）

女子野球日本一を争う全日本選手権の１、２回戦が行われ、埼玉西武ライオンズレディースが２回戦でＺＥＮＫＯ（埼玉）にサヨナラ負けした。前日に阪神タイガースＷｏｍｅｎが初戦敗退しており、ＮＰＢ傘下の女子チームが相次いで序盤で脱落することに。一方、巨人女子チームはコールド勝ちで１４日の準々決勝に進出した。

関東のヴィーナスリーグで最後まで優勝を争ったライオンズレディースとＺＥＮＫＯ。ライオンズレディースは初回に３点を失ったが、３回に打者一巡の猛攻で５点と逆転。その裏に同点に追いつかれると４回に１点、再度追いつかれる試合運びで、６―６と同点のまま最終７回を迎えた。２死一、三塁、ＺＥＮＫＯの前川瑠那がライオンズレディースのエース・里綾実から中前に運ぶ適時打。「手の内を知り尽くしている相手で、力は互角。里はコントロールが良いのでむしろ狙いやすかった。ミスした方が負けるなと思っていた」と敵将の中島梨紗監督が振りかえる、壮絶な試合を落とした。

一方、巨人女子チームは尚美学園大（埼玉）と対戦。２回に１点先制すると、３回に東ここあ、長田朱也香の適時打などで一挙５点。その後も点を加えて前日に続いてコールド勝ちした。宮本和知監督は、調子を落としていた選手がこの大会に合わせて来ているとして「今年の集大成ですから、これまでやってきたことを出そうと。隙を見せずにまとまっていきたい」と初優勝に向けて意気込みを語った。決勝は１５日に行われる。