９月の東京世界陸上・男子短距離代表のサニブラウン・ハキーム（東レ）が１２日、都内で高校生とのトレーニングキャンプを行った。ストレッチやドリルメニューなどを６選手に教え、「自分も勉強になる。普段やっていることを再確認しながら、このドリルをどう言語化しようかと。自分も、ドリルに対する意識が上がったと思う」とアドバイスした。

基本的なスキルを、世界レベルの視点で伝えた。「テレビで自分がやっている練習が流れたりするけど、実際に自分が来て試合前にこういう練習をしています、というのをやるとこういう考え方があるんだと。海外にいかなくても触れる機会がある」。この日は小規模な開催だったが、今後は規模拡大も見据える。サニブラウンは「いろんなことを経験させてあげることは、陸上の発展につながると思って今後も大切にしていきたい」と語った。

３４年ぶり２度目の東京開催となった世界陸上。全６１万人超が来日と盛況に終わった。ただ肌感覚として「まだ、全然じゃないですか」とサニブラウン。「盛り上がってはいたけど、大会を外から見る分には成功だったと思うけど、中から見ると残念だった部分がいっぱいあったので」と続けた。連日満員の国立にはうなずきながら「そこで満足していたら陸上界は伸びないし、逆に終わってしまう。自分たち選手をはじめ、皆さんの力を借りてどう盛り上げていくか、どういう活動をしていくかがカギになる」と表情を引き締めた。

ジュニア選手にかみ砕きながらの指導。期待をこめることは「失敗を恐れずにチャレンジすること」と説いた。陸上男子短距離のエースは「成功している人で、失敗していない人なんて一握り。失敗によってそこから学んで前進する人こそが、トップに立つ強い選手。正解を探していくのが人生であって楽しい道。失敗を恐れずに、チャレンジしてほしい」と熱く語った。