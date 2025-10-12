フラッグシップSUV「パトロール」譲りの力強いデザイン

日産は2025年10月7日、グローバル市場向けの新たなCセグメントSUV「テクトン」のデザインを一部公開しました。来年（2026年）には発表・発売される予定で、インドを生産拠点として世界各国へ輸出される計画です。

そのデザインは、日産のフラッグシップSUV「パトロール」からインスピレーションを得ています。フロントは力強いボンネットに、パトロールを彷彿とさせる特徴的なC型のヘッドライトを採用し、堅牢なロアバンパーと組み合わせることで、車格を超えた堂々とした存在感を演出しています。

サイドに目を向けると、フロントドアにはヒマラヤ山脈に着想を得た山並みのモチーフが組み込まれたダブルC型のアクセントが施されており、一目でテクトンとわかるシルエットを形成しています。

リアは、横一文字に点灯する鮮やかな赤色のライトバーが両端のC型テールランプをつなぎ、力強さを強調します。テールゲート下部にはテクトンのネームプレートが大きく表示されています。

デザインに日産のSUVのDNAが込められたテクトンですが、その車名にはどのような意味があるのでしょうか。

名前の由来は職人 インドから世界へ羽ばたくか

テクトンという名称は、ギリシャ語で職人や建築家を意味する言葉に由来します。この名前には、卓越した技術力や優れたパフォーマンスを備えたプレミアムSUVとして、自らの世界を形作る人々に向けた一台という想いが込められているといいます。



新型「テクトン」（画像：日産）



この新型車は、インド日産の「One Car, One World」戦略の一環として、ルノーグループとの協業のもと、インド・チェンナイにあるRNAIPL工場で生産されます。

また、インド市場でのプレゼンス強化と製品ラインアップ拡充の中心的なモデルとなるだけでなく、同国からの輸出も予定されており、まさにインド発のグローバルカーとしての役割を担います。

日本でもこの発表を受けてSNSでは、デザイン性の高さを評価する声が目立ち、日本でも売ってほしいという要望も多数見受けられました。しかし、日産は日本市場への導入について明らかにしていません。

ただ、今回の発表では、装備やパワートレインなどの「仕様や輸出先など詳細情報は、今後、適切なタイミングで発表」と伝えていることから、日本市場への導入の可能性に期待が持てます。