骨髄バンクについての理解を全国に広めようと、患者やドナーらの姿を伝えるドキュメンタリー映画「おんおくり」の撮影が始まった。

当初予定していたフィクションとしては一度お蔵入りした作品だったが、「一人でも多くドナー登録者を増やしたい」と映画プロデューサー堀ともこさんと、青森県三沢市出身のシンガー・ソングライター山本雅也さんが三沢市内で製作発表にこぎつけた。（野口賢志）

堀さんは、２００９年に白血病を患った１２歳の娘が骨髄移植によって命を救われ、その後、自身も骨髄バンクにドナー登録して骨髄提供を行った。映画は当初、この経験を基に母娘の絆を描いた物語となる予定で、今年４月に奈良でクランクインした。しかし、直後に主演の俳優広末涼子さんを巡るトラブルがあり、撮影は中止となった。

日本では、患者とドナーの身元は互いに明かされず、２回の手紙のやり取りだけが許される。「患者や家族にはドナーに直接、感謝の言葉を伝えたいといった思いがある」と堀さん。

製作が頓挫しても諦めず、「真実をストレートに伝えられる」と手法をドキュメンタリーに一転させ、９月に三沢市で撮影をスタートした。堀さんは、楽曲を担当する山本さんや撮影を担う映像ディレクター永田佳大さんと、骨髄移植に関わる患者やドナー、家族らの抱く思いを聞きに各地を訪ね、２０２６年春に奈良で撮影を終える予定。同年１２月の全国公開を目指す。

日本骨髄バンク普及大使を長年務める山本さんは歌に感謝の気持ちを込めたいという。「命をつないでいくことがテーマの映画。昨年亡くなった父への思いも込めたい」と語った。

堀さんは自身の経験を機に、白血病と骨髄移植に対する社会の理解を深めたいと映画製作の道に入った。「映画は大勢の人に思いを届けられる。少しでも多くのドナーが見つかるよう、日本列島をつないでいきたい」と抱負を語った。

ネット上のクラウドファンディング（https://motion-gallery.net/projects/pay-forward)で映画製作を応援できる。目標額２００万円で１６日まで。