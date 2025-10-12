国内最大級のプロアマ参加の麻雀大会「麻雀最強戦2025」のファイナル進出をかけたグループリーグ「女流下克上決戦」が9月27日に行われ、瀬戸麻衣が涙の優勝でファイナルへのチケットを獲得した。

【映像】優勝の瞬間、涙を拭う瀬戸麻衣

プロ2年目、20歳の現役女子大生である瀬戸は、予選A卓では黒沢咲、二階堂瑠美といった先輩雀士相手に勝ち上がると、決勝では東1局1本場にリーチ・一気通貫の5200点（＋300点、供託2000点）で早々にトップ目に。さらに親番、東3局にはリーチ・ツモ・平和・裏ドラで7800点を加点。その後も加点で1人、4万点台をキープしそのまま勝ち切ると、優勝決定の瞬間にはメガネの下で光る涙を拭うシーンもあった。

決勝卓の展開については「めっちゃ運がよかったです！」と笑顔で振り返ると、ファイナルに勝ち進んだことで、自ら「瀬戸麻衣」と名乗り麻雀プロとなるきっかけとなった瀬戸熊直樹と対決する可能性が出たことに「夢みたいですね」と目を輝かせた。締めくくりにはファンへの感謝を忘れず「本当にみなさん温かいメッセージ、応援ありがとうございます。ファイナルも頑張ります！」と語っていた。

【決勝結果】

1位 瀬戸麻衣

2位 日向藍子

3位 川上レイ

4位 御子柴佑梨

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

