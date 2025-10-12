ウェストハムでプレイするブラジル代表MFルーカス・パケタ（28）にブラジルから熱視線が届いているようだ。



2022年よりウェストハムでプレイするパケタ。今シーズンもここまで公式戦8試合で3ゴールを記録しており、チームの攻撃を牽引する1人だ。ヌーノ・エスピリト・サント新体制でも変わらずチームの中心人物になると考えられているが、そんなパケタの獲得を計画しているのが古巣のフラメンゴだという。





ブラジル『Bolavip』によると、フラメンゴは今冬の移籍市場でパケタを呼び戻すという野心的な計画を立てている模様。同クラブのスポーツディレクターはパケタの代理人と継続的に連絡をとっており、1月に正式なオファーを提出する準備をしているようだ。パケタはウェストハムと2027年まで契約を結んでいるが、同メディアは「イングランドでのプレイに100%満足しておらず、次のワールドカップを見据えて、より競争力のあるチームを望んでいる」と伝えており、獲得に自信を持っているとのこと。フラメンゴへの移籍に向けた交渉は今後加熱していくと同メディアは伝えているが、英『TEAMTALK』はプレミアリーグにもパケタの獲得に興味を持つクラブがあると主張しており、トッテナムとアストン・ヴィラの名前を挙げている。下部組織出身のスターの復帰を熱望しているフラメンゴだが、パケタ獲得へ本格的に動き出すのか、今後に注目だ。