¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½DF¥¨¥Ç¥ë¡¦¥ß¥ê¥È¥ó¤¬¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÂç²ø²æ¤òÉé¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é°úÂà¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¡ØMUNDODEPORTIVO¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
2019Ç¯²Æ¤Ë¥ì¥¢¥ë¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¥ß¥ê¥È¥ó¤Ï¡¢¸µ¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½DF¥»¥ë¥Ò¥ª¡¦¥é¥â¥¹¤È¸µ¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½DF¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥ô¥¡¥é¥ó¤¬ÂàÃÄ¤·¤¿2021-22¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ËÄêÃå¡£ÂÐ¿Í¼éÈ÷¤Î¶¯¤µ¤ä¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×Ç½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤òÉð´ï¤Ë¥¯¥é¥Ö¤Î¥é¡¦¥ê¡¼¥¬À©ÇÆ¤ä¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡ËÍ¥¾¡¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
º£µ¨¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¥é¡¦¥ê¡¼¥¬6»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¥ß¥ê¥È¥ó¤Ï¡¢¥³¥Ñ¡¦¥¢¥á¥ê¥«2024°ÊÍè¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Ë¾¤½¸¤µ¤ì¡¢´Ú¹ñÂåÉ½¤È¤Î¿ÆÁ±»î¹ç¤ò·Ð¤Æ¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤È¤Î¥¥ê¥ó¡¦¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¤Î¤¿¤á¤ËÍèÆüÍ½Äê¡£Éü³è¤ÎÃû¤·¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ëÆ±Áª¼ê¤À¤¬¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¿ÙÂÓÃÇÎö¤ÎÂç²ø²æ¤Ï¤ä¤Ï¤ê´®¤¨¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö2²óÌÜ¤Î¥±¥¬¤Î¤È¤¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬Æ¬¤ÎÃæ¤ò¤è¤®¤Ã¤¿¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤ä¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤À¡£´ÊÃ±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤Ç¤âºÊ¤äÌ¼¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Î»Ù¤¨¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢º£¤³¤³¤Ç¤Þ¤¿¤¤¤¤¥×¥ì¥¤¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö¤³¤Î2Ç¯´Ö¤ÏËÜÅö¤Ë¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£2ÅÙ¤ÎÈó¾ï¤Ë½Å¤¤¥±¥¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡£2²óÌÜ¤Î¤È¤¤Ï¡¢¤â¤¦¼ê½Ñ¤ä¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Î¥×¥í¥»¥¹¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊ¬¡¢°ã¤¦¸þ¤¹ç¤¤Êý¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤Ç¤â´ÊÃ±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£²ÈÂ²¤ä¿À¤Ë¶¯¤¯»Ù¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ÉáÃÊ¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¡¢¤Ä¤Þ¤êÎý½¬¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Æü¾ï¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¡£ÆÍÁ³¡¢²È¤Ë¤¤¤Æ¿Í¤Î½õ¤±¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¡£¤Ç¤â¿ÀÍÍ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¥±¥¬¤«¤é²óÉü¤Ç¤¤Æ¡¢ºÇ¹â¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ËÌá¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤½¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¡×