陸上男子100メートルで22、23年世界選手権ファイナリストのサニブラウン・ハキーム（26＝東レ）が12日、都内で高校生を対象としたトレーニングキャンプを行った。

次世代へ経験を伝えるもので、2年連続の開催。基本的なドリルやスタートダッシュの秘けつなどを伝えた。「下の世代に伝えるべきものは伝え、いろいろなものに触れさせることで今後の陸上界の発展につながる」と力説。「失敗を恐れずチャレンジすることはスポーツに限らず大事。正解なんてないけど、正解を探すのが人生。いろんなものにチャレンジしてほしい」とメッセージを発した。

9月に国立競技場で行われた世界選手権は盛り上がったが、サニブラウン本人は「まだまだ全然」と率直な思いを語る。「毎回超満員で一選手としてはうれしいけど、ここからが始まり。国立が満員になったからといって満足していたら陸上競技は全く伸びない。終わっちゃう。選手や協会含め、どう盛り上げるのか、どういう活動するかがキーになる」と強調した。

13日には東京・大蔵運動公園陸上競技場で自身が主催する大会「DAWN GAMES FINAL Powered by TORAY」を開催。日本屈指のスプリンターとして後進育成にも力を入れる。