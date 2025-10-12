ÆüËÜ¥Ï¥à¡¡¹äÏÓ¡¦ºØÆ£Í§µ®ºÈ¤¬2»î¹çÏ¢Â³S¡¡¤ï¤º¤«8µå¤ÇÄù¤á¡ÖÀäÂÐ¤ËÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¡¢¤³¤³¤Ç¤¹¤ë¤¾¡ª¡ª¡×
¡¡¡þ¥ÑCS¥Õ¥¡¡¼¥¹¥ÈSÂè2Àï¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à5¡½4ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ê2025Ç¯10·î12Æü¡¡¥¨¥¹¥³¥óF¡Ë
¡¡¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ç·ý¤ò°®¤Ã¤¿±¦¼ê¤ò»×¤¤ÀÚ¤êÆÍ¤¤¢¤²¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï¹äÏÓ¡¦ºØÆ£Í§µ®ºÈ¤¬2»î¹çÏ¢Â³¤Ç¥»¡¼¥Ö¤òµó¤²¤Æ»î¹ç¤òÄù¤á¤¿¡£
¡¡µÕÅ¾¤·¤¿Ä¾¸å¡¢1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î9²ó¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡£
¡¡¤Þ¤ºÀèÆ¬¡¦À¾Ìî¤ò148¥¥í¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë¤È¡¢ÂåÂÇ¡¦ÍèÅÄ¤âÆ±¤¸¤¯148¥¥í¤ò±Ô¤¯Íî¤È¤·¤Æ¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤À¡£
¡¡ºÇ¸å¤ÏÂåÂÇ¡¦¿¹¤ò159¥¥í¤ÎÄ¾µå¤ÇÆó¥´¥í¡£2Ï¢¾¡¤Ç¤Î¾¡¤ÁÈ´¤±¤ò·è¤á¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂç´¿À¼¤òÍá¤Ó¤Ê¤¬¤é¥Ê¥¤¥ó¤È´î¤Ó¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ç¤Ï¡ÖºÇ¹â¤Ç¡Á¡Á¡Á¤¹¡ª¡×¤ÈÀä¶«¡£¡Ö³§¤µ¤ó¡¢¼«Ê¬¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂçÀ¼±ç¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¤ï¤º¤«8µå¤Ç3¼ÔËÞÂà¤À¤Ã¤¿¤¬¡ÖÀµÄ¾µå¿ô¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¤É¤¦¤Ç¤â¤è¤¯¤Æ¡£¾¡¤Ä¤Î¤ß¤Ê¤ó¤Ç¡×¤ÈºØÆ£¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡ÖÀäÂÐ¤ËÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¡¢¤³¤³¤Ç¤¹¤ë¤¾¤Ã¡ª¡ª¡×¤ÈºÆ¤Ó¤ÎÀä¶«¤ÇÄù¤á¤¿¡£