学生３大駅伝開幕戦の出雲駅伝（６区間４５・１キロ）は１３日、島根・出雲市で行われる。今大会の出場登録選手で、５０００メートルの自己ベスト記録（１２分４８秒２０）と１万メートル自己ベスト記録（２６分５７秒３０）がいずれも最速の米国アイビーリーグ選抜のグラハム・ブランクス（２３）＝ハーバード大＝は現在、補欠登録されているが、当日変更でエース区間の３区（８・５キロ）に出場予定。９月の東京世界陸上にも米国代表として出場し、１１位だったブランクスは「世界陸上の時の調子を１００％とすれば、現在の調子は７５〜８０％です。調子のピークは過ぎましたが、その分、リフレッシュできました。自分の区間で最高のパフォーマンスを発揮し、チームの優勝や表彰台の可能性を最大限に高めたいと思います」と意欲的に話した。

アイビーリーグは米国北東部の８大学（ハーバード大、ブラウン大、コロンビア大、コーネル大、ダートマス大、ペンシルベニア大、プリンストン大、イェール大）の総称で、いずれも世界有数の名門私立大。出雲駅伝では１９９８年からアイビーリーグ選抜を招待し、台風による大会中止、新型コロナウイルスの影響を除き、今年で２５回目の出場となる。昨年は過去最高の５位と躍進し、存在感を示した。今年はチーム最高成績を更新する４位以内を目標に掲げる。

その目標を達成するための中心選手がブランクスだ。５０００メートルと１万メートルの自己ベスト記録は、それぞれ１２分４８秒２０と２６分５７秒３０。２種目の日本学生記録（５０００メートル１３分０秒１７、１万メートル２７分６秒８８）を持つ東京国際大のリチャード・エティーリ（３年）を抑えて今大会ＮＯ１だ。いずれも日本記録（５０００メートル１３分８秒４０・大迫傑、１万メートル２７分９秒８０・塩尻和也）を大きく超える。米国代表として世界トップレベルの実力を持ち、昨年のパリ五輪５０００メートル９位、今年の東京世界陸上１万メートルで１１位の成績を残した。

トラック競技だけではなく、ＥＫＩＤＥＮへの思いは強い。ブランクスは「どものころに地元で開催された小さな駅伝大会に出場してから駅伝に興味を持ちました。大学選びの際にコーチから『ハーバード大やアイビーリーグの大学に入学したら日本の本場の駅伝に出場するチャンスがあるよ』と言われたことは大学選びの大きな決め手の一つになりました」と明かした。

出雲駅伝は６区間４５・１キロの超スピード駅伝。昨季の出雲と全日本大学駅伝を制した国学院大、昨季の箱根駅伝優勝の青学大、昨季の３大駅伝すべて２位だった駒大、今季戦力が充実している中大や早大、駅伝巧者の創価大や帝京大を中心に激しい優勝争いが展開されそうだ。そして、優勝争いの展開を大きく左右させる「大穴」がアイビーリーグ選抜だ。今年のチームには２１年東京五輪男子マラソン代表の中村匠吾が臨時コーチを務め、日本に不慣れな選手やスタッフをサポートし、心強い存在となっている。今季の大学駅伝も出雲路からスリリングな戦いが期待される。

現在、出雲駅伝の組織委員会では、アイビーリーグ選抜の挑戦を支援するクラウドファンディングを行っている。今年は当初、航空券代や物価のため、招待出場が危ぶまれる事態が発生していたという。最終的に参加が決まったが、招待にかかる費用の一部を補填（ほてん）するため、クラウドファンディングを実施。第一目標は１００万円（目標達成に必要な活動費用）、第二目標は３００万円（チームの滞在費、移動費等）。期間は出雲駅伝の１週間後の１０月２０日まで。１２日午後５時３０分の時点で支援総額は５５万円。公式サイトでは「出雲駅伝組織委員会はクラウドファンドで費用を補填（ほてん）してチームの招待を継続することで応援したいと考えます」と駅伝ファンらに協力を呼びかけている。