米大リーグのポストシーズンで、１３日（日本時間１４日）から始まるナ・リーグ優勝決定シリーズ（ＮＬＣＳ）で、大谷翔平らが所属するドジャース（西地区１位）はブルワーズ（中地区１位）と対戦する。

連覇を狙うドジャースにとって、ブルワーズは最も手ごわい相手だ。（デジタル編集部）

ブルワーズは今季、９７勝６５敗、勝率５割９分９厘の成績を残した。これは、両リーグ最高成績で、シリーズ開幕は必ず本拠地のウィスコンシン州ミルウォーキーで迎えられる「第１シード」だ。９３勝のドジャースより、４勝多かった。

今季の両チームの直接対決は６試合で、ブルワーズが全勝した。特に目立つのは、ドジャース打線がブルワーズの強力投手陣を攻略できなかったことだ。４試合が２得点以下で、ドジャースのチームとしての対戦打率は１割７分９厘。６試合以上戦うナ・リーグの１４チーム中、唯一の１割台だった。本塁打数も６本で、１試合当たり１本を上回れなかったのは、メッツとブルワーズ戦だけだった。

主に２番を打つベッツが対戦打率０割９分５厘、３番のフリーマンが１割５厘、４番のＴ・エルナンデスが０割９分１厘で、いずれも本塁打なしと、完全に抑えられた。

そんな中、大谷翔平は打率２割７分３厘とまずまず。ホームランも３本も放った。しかも、打った相手が、剛腕ルーキーのミジオロウスキー、最多勝のタイトルを獲得した右腕ペラルタ、１１勝の左腕キンタナと主力投手ばかりだ。

一方の投手陣。今季の対戦で成績が悪かったのは、山本由伸だ。７月７日に敵地で登板し、わずか２つのアウトしか取れずに本塁打を含む４安打５失点で降板を余儀なくされた。

ただ、その他の主力投手は悪くない。地区シリーズ第４戦に先発したグラスノーは２試合で防御率０・８２、今季で引退を表明しているカーショーは２試合で防御率２・６１。ポストシーズンで軸となっているスネルに加え、大谷翔平、佐々木朗希は登板がない。

レギュラーシーズンのチーム防御率は、ドジャースがリーグ８位の３・９５なのに対し、ブルワーズは１位の３・５８。投手力では、ブルワーズに分がある。ドジャースにとっては、投打に奮起が必要なことは間違いない。

ロバーツ監督は１１日のオンライン記者会見で、地区シリーズ１８打数１安打にとどまった大谷に触れ、「このままの調子では、ワールドシリーズには勝てない」と語った。

投手として打者として、やはり、大谷が大きなカギを握ることになるだろう。