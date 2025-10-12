日本維新の会の藤田文武共同代表が2025年10月11日、大阪・関西万博の会場内で国民民主党の玉木雄一郎代表と遭遇したとXで明かした。

「たまたまプライベートでお越しの藤田共同代表にお目にかかりビックリ」

玉木氏は11日の投稿で、「高松高校の同窓会である玉翠会（ぎょくすいかい）の関西での集まり『関西玉翠会』にちょっとだけ参加しました」と久々に同窓会に出席したと報告。「久しぶりに同級生と会ってほっこり。今から万博会場に向かいます」と大阪・関西万博の見学に訪れる予定だとした。

大屋根リングの写真を背景に「やっと来れた！」とポーズを決めた写真を公開した。

続く投稿では、「もしいらっしゃるなら会えないかなと吉村知事に連絡したら今日は会場にいないとのことで残念に思っていたところ、トークセッション中、たまたまプライベートでお越しの藤田共同代表にお目にかかりビックリ」として、万博会場で藤田氏に遭遇したことを明かした。

投稿には、トークセッションに訪れた観客らを背に、カメラを見上げる笑顔の玉木氏と、両手でピースサインをする藤田氏との写真を公開。

「わざわざ写真におさまっていただき感謝です。大阪・関西万博の大盛況、おめでとうございます！」とつづった。

「僕もビックリしました！」

藤田氏はこの投稿を引用し、「僕もビックリしました！」と投稿。

プロフィール欄で「男の子２人のとーちゃん」としている藤田氏は、息子とのやりとりも明かした。

「子どもたちが、お父さんのおともだち〜？ って素朴に聞いてたので、偉い人！ と教えておきました」

大阪府の吉村洋文知事は、「今日はせっかくお声がけ頂きましたが、昨日と明日、明後日(最終日)は万博会場なんですが、今日だけ会場ではありませんでした。失礼しましたー」と反応。

「楽しそうな藤田さんと一緒で良かったです。ご来場ありがとうございました！」としている。

万博を楽しむ玉木氏や藤田氏の様子に、SNSでは「こういうときに政局とか立場を気にせずに笑顔で一緒に写真を撮れるような政治家が好き」「玉木さんのこういう所ホント好き おふたりともいい顔してる！」といった声が寄せられている。