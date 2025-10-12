¡Ö¥Ï¥¯¥¹¥é¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¡©¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¥²¡¼¥à¤Ë´Ø¤¹¤ë¸ÀÍÕ¡ª
³Ø¹»¤ä»Å»ö¤Ê¤É¤ÇË»¤·¤¤ËèÆü¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¯¥¤¥º¤ÇÂ©È´¤¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©º£²ó¤Ï¡¢·ä´Ö»þ´Ö¤Ç¤Ç¤¤ëÎ¬¸ì¥¯¥¤¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ö¥Ï¥¯¥¹¥é¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¸ì¡©
¡Ö¥Ï¥¯¥¹¥é¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¥²¡¼¥à¤ÎÊ¬Îà¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡ª
¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡Ö¥Ï¥Ã¥¯¥¢¥ó¥É¥¹¥é¥Ã¥·¥å¡Êhack and slash¡Ë¡×¤òÎ¬¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤¿¡ª
¥Ï¥¯¥¹¥é¤È¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¥²¡¼¥à¤ÎÊ¬Îà¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡¢¼¡¡¹¤È¸½¤ì¤ëÅ¨¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÈÀï¤Ã¤ÆÅÝ¤·¤Æ¤¤¤¯·Á¼°¤Î¤â¤Î¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡Öhack¡×¤ÏÀÚ¤ê¹ï¤à¡¢¡Öslash¡×¤ÏÀÚ¤êÊ§¤¦¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¤è¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ò¥¯¥¤¥º¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ô»²¹ÍÊ¸¸¥¡Õ
¡¦¡Ø¥Ç¥¸¥¿¥ëÂç¼Àô¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë
