4気筒ユニットで史上最高のサウンド

今回ご登場願ったロータス・エラン・タイプ26は、ゴードン・モリソン氏の1965年式。このツインカムは、4気筒ユニットで史上最高のサウンドを放つと筆者は思う。勇ましくも洗練され、図太くはない。変速するたびに、エッジーな響きが充満する。

カーブへ飛び込めば、スケートボードのようにフラットでシャープ。乗り手との一体感は見事で、乗り心地はしなやか。コリン・チャップマンの魔法が、ここにも掛けられている。60年物だがシャシーの剛性感は驚くほど高く、粗野な振動は伝わらない。



ロータス・エラン・タイプ26 S2（1962〜1973年／英国仕様）

ボブ・ホール氏も含めて、当時のマツダの技術者はエラン・タイプ26のシャシーが持つ能力へ着目。エマ・ピール仕様のレプリカを購入し、レストアされるに至った。それは社用車としてアメリカへ届けられ、2年後に払い下げられる予定も組まれた。

「エンジニアリングの評価へ使用しました。フィーリングを理解するため、何度も試乗しましたよ」。と振り返るボブは、補強フレーム付きのバックボーン・シャシーをマツダも採用するよう、日本側へ打診したという。

今でも印象的な実力 優れた人間工学

細身のビキニ姿の女性がエランを運転する映像を用意し、車内の広さと揺れの小ささを伝えたと、ボブは振り返る。それでも、衝突安全性を理由に採用は見送られた。さらに、そのエランは上層部の要望で日本へ。彼が買い取ることは、結局叶わなかった。

それでも、5速MTとリアアクスルを結合する補強構造は、エランからのヒントといえた。ウィル・ウィリアムズ氏が所有する1992年式の内側にも、ちゃんと備わる。



ロータス・エラン・タイプ26 S2（1962〜1973年／英国仕様）

カーブでの軽快な身のこなしに、しなやかな乗り心地、機敏なアクセルレスポンスなど、実力の高さは今でも印象的。優れた人間工学も、エランと共通する。ステアリングホイールやペダル、シフトレバーの位置は、完璧に整えられている。

トランスミッションには金属製エンドストップが備わり、変速感は機械的。それでも、シャシー剛性はさほど高くない。滑らかな路面では気にならなくても、グレートブリテン島の傷んだ路面では、ダッシュボードやピラーが左右に揺れる。

スタイリングは、様々な要素の融合

ボブは、エランからも刺激を受けたと認める。だがツインカムエンジンは、そこから着想を得たものではないとも話す。「ミアータ（ロードスター）のアイデア以前から、日本側はツインカムの4バルブエンジンに夢中でしたから」

エランと似たスタイリングは、様々な要素の融合による結果だと振り返る。「意図的な結果ではないと断言できます。信じ難いかもしれませんが、エランを見たことがない技術者などは大勢いました。電車通勤の人が多かったと聞いても、驚きませんよ」



マツダMX-5 1.6i（ロータスター／初代／1989〜97年／英国仕様）

「マーク・ジョーダンさんの初期のスケッチを見ると、フロントグリルはフェラーリ風。250 GTOのデザインを気に入っていて、活かそうとしていました」。だが、アメリカの衝突安全規制へ合わせるため、フロントグリルはバンパーと一体になった。

「そこで、エランっぽさを得たんです。同じ課題に対する、望ましいソリューションだったのかもしれませんね」。同様に、カリフォルニアの規制へ準じたヘッドライト高を得るため、リトラクタブル式が採用されたという。

名車へ再び光を当て、継承したロードスター

MG TDにトライアンフTR2、オースチン・ヒーレー100と一緒に、子どもの頃を過ごしたボブ。MGAで英国製スポーツカーの能力を知り、ヒーレー3000では、充実した基本装備が普段使いの親和性へ影響することを理解した。

エラン・タイプ26は、スポーツカーへ相応しい操縦性と音響体験の指標を与えた。だが、多くの人が想像するような直接的な影響はなかったと、彼は繰り返す。



マツダMX-5 1.6i（ロータスター／初代／1989〜97年／英国仕様）

同時にボブは、過去の傑作が踏み台になったことを恥じていない。MGやロータスといった名車の精神へ再び光を当て、現在への継承を叶えたのだから。

ロードスターの成功は、英国ブランドの衰退と優れた信頼性が生んだものだと、考える人はいるだろう。だが、BMW Z3をはじめとする多数の追従者を生み、100万台以上の生産を達成したという事実は、それ以上のクルマだったことを証明している。

協力：ボブ・ホール氏、コリン・マンリー氏、ゴードン・モリソン氏、ウィル・ウィリアムズ氏、ポール・マティ氏

傑作ロードスター 3台のスペック MGA ツインカム（1958〜1960年／英国仕様）

英国価格：1027ポンド（新車時）／6万ポンド（約1188万円／現在）以下

生産数：2111台

全長：3962mm

全幅：1473mm

全高：1270mm

最高速度：185km/h

0-97km/h加速：13.3秒

燃費：7.7km/L

CO2排出量：−g/km

車両重量：977kg

パワートレイン：直列4気筒1588cc 自然吸気DOHC

使用燃料：ガソリン

最高出力：109ps/6700rpm

最大トルク：14.3kg-m/4500rpm

ギアボックス：4速マニュアル／後輪駆動

ロータス・エラン・タイプ26 S2（1962〜1973年／英国仕様）

英国価格：1436ポンド（新車時）／4万5000ポンド（約891万円／現在）以下

生産数：約8650台

全長：3683mm

全幅：1422mm

全高：1143mm

最高速度：185km/h

0-97km/h加速：8.7秒

燃費：9.9km/L

CO2排出量：−g/km

車両重量：549kg

パワートレイン：直列4気筒1558cc 自然吸気DOHC

使用燃料：ガソリン

最高出力：106ps/5500rpm

最大トルク：14.9kg-m/4000rpm

ギアボックス：4速マニュアル／後輪駆動

マツダMX-5 1.6i（ロータスター／初代／1989〜97年／英国仕様）



ブルーのマツダMX-5 1.6i（ロータスター）と、ホワイトのMGA ツインカム、レッドのロータス・エラン・タイプ26 S2

英国価格：1万4429ポンド（新車時）／1万5000ポンド（約297万円／現在）以下

生産数：43万1506台（初代合計）

全長：3950mm

全幅：1675mm

全高：1225mm

最高速度：183km/h

0-97km/h加速：9.1秒

燃費：10.3km/L

CO2排出量：−g/km

車両重量：955kg

パワートレイン：直列4気筒1598cc 自然吸気DOHC

使用燃料：ガソリン

最高出力：115ps/6500rpm

最大トルク：13.8kg-m/5500rpm

ギアボックス：5速マニュアル／後輪駆動