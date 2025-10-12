エスターバニー×RUNWAY channel♡6ブランドのコラボが可愛すぎる！
韓国発の人気キャラクター「エスターバニー」と、MARK STYLERが展開する6つの人気ブランドが夢のコラボ♡ MURUA、GYDA、jouetie、merry jenny、RESEXXY、EVRISから、ガーリーで遊び心たっぷりの限定アイテムが登場します。ボアカーディガンやバッグなど、思わず出かけたくなる全13型をラインアップ。10月10日(金)よりRUNWAY channelで予約販売開始！
6ブランド×エスターバニーの最強タッグ♡
ボアカーディガン
ボアショートパンツ
スウェットポロミニワンピース
ビッグボアパーカー
ボアレッグウォーマー
ビッグプルオーバー
フリルプルオーバー
ハートチャーム
ぷくぷくハート裏起毛トップス
おはなフリルトートバッグ
サイドギャザークロップドトップス
バニージャガードニット
バニーブリングハンドBAG
今回のコラボでは、ブランドの個性とバニーの可愛さが絶妙にマッチ。
MURUAの「ボアカーディガン」（9,900円税込）やGYDAの「ビッグボアパーカー」（9,990円税込）、jouetieの「フリルプルオーバー」（9,900円税込）など。
さらに、merry jennyの「おはなフリルトートバッグ」（8,250円税込）や、EVRISの「バニーブリングハンドBAG」（11,100円税込）など、秋冬コーデを格上げするアイテムが勢ぞろいしています。
どれも数量限定なので早めのチェックがおすすめです！
“魅せる＋あたたかさ”が叶う Mizuno×Ameri の新インナー7型
予約限定ノベルティやSNSキャンペーンも♪
アクリルチャーム
RUNWAY channelで5,000円(税込)以上のコラボ商品を予約すると、先着で限定アクリルチャームをプレゼント♡ 全4種（うち1種はシークレット）で、今回のコラボのために描き下ろされたデザインも登場します。
さらに、SNSキャンペーンも実施予定。お気に入りのコーデをシェアして、特別なアイテムをゲットできるチャンスも！発売日を心待ちにしたくなる、ときめきいっぱいのコラボです。
お気に入りの“バニーアイテム”で秋冬をもっと可愛く♡
エスターバニーとRUNWAY channelのコラボアイテムは、2025年10月10日(金)より予約販売がスタートし、11月14日(金)からは各ブランド店舗でも販売されます。
ガーリーにも、ストリートにも、フェミニンにも馴染む万能なラインアップは必見。数量限定のノベルティも見逃せません♡
この秋冬は、自分らしいスタイルにエスターバニーのキュートな魔法をかけて、毎日のファッションをもっと楽しんでみて♪