ºòµ¨À¾ÃÏ¶èÍ¥¾¡¤Î¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¼¥Õ¥¡¡¼Ê¡²¬¤¬¤Þ¤µ¤«¡Ä26ÅÀ¥ê¡¼¥É¤«¤éÂçµÕÅ¾Éé¤±¡¡1¾¡3ÇÔ¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¥À¥Ã¥·¥å¼ºÇÔ
¡¡¢¡¤ê¤½¤ÊB¥ê¡¼¥°2Éô¡ÊB2¡ËÊ¡²¬80¡½88Ê¡Åç¡Ê12Æü¡¢Ê¡²¬¡¦¾ÈÍÕÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¼¥Õ¥¡¡¼Ê¡²¬¤¬±äÄ¹¤ÎËö¡¢Ê¡Åç¤ËµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¡¢º£µ¨¥Û¡¼¥à½é¾¡Íø¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡Âè3¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼ÅÓÃæ¤Ë55¡½29¤ÈºÇÂç26ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤Ã¤¿Ê¡²¬¤À¤¬¡¢¤½¤³¤«¤é°ìµ¤¤Ë¼ºÂ®¡£¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿3ÅÀ¥·¥å¡¼¥È¤¬Æþ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤Ç¤â¹¶¤á¤¤ì¤º¤Ë73¡½73¤Ç±äÄ¹¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£
¡¡±äÄ¹¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â³°³Ñ¥·¥å¡¼¥È¤¬·è¤Þ¤é¤º¡¢¹¶·â¤Î¥ê¥º¥à¤¬Íð¤ì¤Æ¥ß¥¹¤¬Â³½Ð¡£°ìµ¤¤ËÆÍ¤Êü¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡B¥ê¡¼¥°¤ÏÍèµ¨À®ÀÓ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯·Ð±ÄÌÌ¤ò½Å»ë¤¹¤ë·Á¤Ç¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤òºÆÊÔ¤¹¤ë¡£Ê¡²¬¤ÏÀ®ÀÓ¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯ºÇ¾å°Ì¤Î¡ÖB¥×¥ì¥ß¥¢¡×¤Ë¾º³Ê¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢B2Í¥¾¡¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£2029¡Á30Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¡ÖB¥×¥ì¥ß¥¢¡×»²Æþ¤ò²Ì¤¿¤¹¤¿¤á¤Ë¤âº£µ¨¤Ï1»î¹çÊ¿¶ÑÆþ¾ì¼Ô¿ô¤ò4000¿Í¤È¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï4093¿Í¤¬Æþ¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Û¡¼¥à¤ÇÏ¢ÇÔ¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¥À¥Ã¥·¥å¤Ë¼ºÇÔ¡£1¾¡3ÇÔ¤È¶ì¤·¤¤½Ð¤À¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£