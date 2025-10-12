µÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¡¢¤¦¤Ê¤À¤ì¤ë£Â£²Ê¡²¬¤Î¥¢¥®¥é¡¼¥ë¡Êº¸Ã¼¡Ë¡¢¥ê¡¼¥É¡Êº¸¤«¤é£²¿ÍÌÜ¡Ë¤é

¡¡¢¡¤ê¤½¤ÊB¥ê¡¼¥°2Éô¡ÊB2¡ËÊ¡²¬80¡½88Ê¡Åç¡Ê12Æü¡¢Ê¡²¬¡¦¾ÈÍÕÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë

¡¡¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¼¥Õ¥¡¡¼Ê¡²¬¤¬±äÄ¹¤ÎËö¡¢Ê¡Åç¤ËµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¡¢º£µ¨¥Û¡¼¥à½é¾¡Íø¤òÆ¨¤·¤¿¡£

¡¡Âè3¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼ÅÓÃæ¤Ë55¡½29¤ÈºÇÂç26ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤Ã¤¿Ê¡²¬¤À¤¬¡¢¤½¤³¤«¤é°ìµ¤¤Ë¼ºÂ®¡£¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿3ÅÀ¥·¥å¡¼¥È¤¬Æþ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤Ç¤â¹¶¤á¤­¤ì¤º¤Ë73¡½73¤Ç±äÄ¹¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£

¡¡±äÄ¹¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â³°³Ñ¥·¥å¡¼¥È¤¬·è¤Þ¤é¤º¡¢¹¶·â¤Î¥ê¥º¥à¤¬Íð¤ì¤Æ¥ß¥¹¤¬Â³½Ð¡£°ìµ¤¤ËÆÍ¤­Êü¤µ¤ì¤¿¡£

¡¡B¥ê¡¼¥°¤ÏÍèµ¨À®ÀÓ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯·Ð±ÄÌÌ¤ò½Å»ë¤¹¤ë·Á¤Ç¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤òºÆÊÔ¤¹¤ë¡£Ê¡²¬¤ÏÀ®ÀÓ¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯ºÇ¾å°Ì¤Î¡ÖB¥×¥ì¥ß¥¢¡×¤Ë¾º³Ê¤Ç¤­¤Ê¤¤¤¬¡¢B2Í¥¾¡¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£2029¡Á30Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¡ÖB¥×¥ì¥ß¥¢¡×»²Æþ¤ò²Ì¤¿¤¹¤¿¤á¤Ë¤âº£µ¨¤Ï1»î¹çÊ¿¶ÑÆþ¾ì¼Ô¿ô¤ò4000¿Í¤È¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï4093¿Í¤¬Æþ¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Û¡¼¥à¤ÇÏ¢ÇÔ¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¥À¥Ã¥·¥å¤Ë¼ºÇÔ¡£1¾¡3ÇÔ¤È¶ì¤·¤¤½Ð¤À¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£