¡Ö²û¤«¤·¤¤¡×¸½ºß¤ÏàÄÌÈÎ²¦á90Ç¯ÂåÂç¿Íµ¤57ºÐÇÐÍ¥¤Î²Æì¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡Öµ¤»ý¤ÁÎÉ¤µ¤½¤¦¡×¡ÖËþµÊ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
T¥·¥ã¥ÄÃ»¥Ñ¥ó»Ñ¤Ç²Æì¤òËþµÊ
¡¡90Ç¯Âå¤Ë±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ç³èÌö¤·¤¿57ºÐÇÐÍ¥¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬Â¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö²Æì ÃÝÉÙÅç¤Ç¥ì¥ó¥¿¥µ¥¤¥¯¥ë¡¡ÅÅÆ°¥¢¥·¥¹¥ÈÉÕ²÷Å¬¤Ç¡Á¤¹¢ö¡¡¤Þ¤À¤Þ¤À²Æì¤Ï²Æ¤Ç¤¹¤Í¡Á¡ª¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÃÝÉÙÅç¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤ÏÊÝºå¾°´õ¡£¾å²¼º°¿§¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤È¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¹õ¤Î¥Ó¡¼¥Á¥µ¥ó¥À¥ë»Ñ¤Ç¡¢¼þ°Ï¤Î·Ê¿§¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¼«Å¾¼Ö¤òÁæ¤°»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö»ä¤â°ì½ï¤ËÁö¤ê¤¿¡¼¤¤¡×¡Öµ¤»ý¤ÁÎÉ¤µ¤½¤¦¡×¡Ö¤¢¡¼²û¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¤¤¤¤Ê¤¡♡ËþµÊ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¢ö¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡Öº£ÅÙ¤Ï°ì½ï¤Ë¡¢¤ª¶¡¤·¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡ÊÝºå¤Ï1990Ç¯Âå¤Ë¡Ö¥Ñ¡ú¥Æ¡ú¥ª¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¢1991Ç¯)¡ÖÁþ¤·¤ß¤ËÈù¾Ð¤ó¤Ç¡×(TBS¡¢1993Ç¯)¡Ö²È¤Ê¤»Ò¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡¢1994Ç¯)¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¡£¸½ºß¤ÏÄ´Íý´ï¶ñ¤ä¿©ÉÊ¤Î¾¦ÉÊ³«È¯¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ê¤¦²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¤·¡¢ÄÌÈÎ¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£