女優の雛形あきこ（47）が12日放送のフジテレビ「なりゆき街道旅」（日曜正午）に出演。夫・天野浩成（47）とのなれそめを明かした。

雛形は1998年にCMディレクター山本一磨氏と結婚し、2000年5月に長女を出産。03年に離婚し、13年3月に天野と再婚した。

主演を務めたTBSドラマ「愛のうた！」（07年）で共演し、当時は天野のことを「変なやつだなと思ってた」と雛形。親交を深めていくうちに家が近所と判明し、天野からランチに誘われたが「面倒くせーなと思って1回断りました」と話した。

「けど、近くだからいいやと思って行って。そしたら気を使わずに楽しくて。ランチしてすぐ帰ってこれるからいいなと思って。それがカジュアルでよかった」とランチに行くだけの関係が1年続いたという。

そこから一緒に過ごすのが当たり前になり「ランチから娘と一緒に生活するまでがグラデーション」と説明。

「でも、この感じが普通すぎて。結婚してバラエティーに初めて一緒に出て、おかしいって知った。日常を話すことになった時に、悲鳴が上がるんです。全然トークが前に進まなかった。それで初めて、何かうちおかしいって気付いた」と語った。