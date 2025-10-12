¤¤ã¤ê¡¼¤Ñ¤ß¤å¤Ñ¤ß¤å¡¡¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¤³¤Î°áÁõ¡×Ê·°Ïµ¤¥¬¥é¥ê¤Î¥á¥¤¥¯¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¯¤®ÉÕ¤±¡ÖÉÝ¤¯¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¡×
¡¡²Î¼ê¤Î¤¤ã¤ê¡¼¤Ñ¤ß¤å¤Ñ¤ß¤å¡Ê32¡Ë¤¬11Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£°áÁõ¤Î¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¹Åç³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡Á¡ª¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¤¿¤¤ã¤ê¡¼¡£¤³¤ÎÆü³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖHIROSHIMA¡¡CONTI-NeW¡¡FeS2025¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Öº£Ç¯¤âÂç¹¥¤¤Ê¤³¤Î°áÁõ¤¬Ãå¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¥Ê¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ°áÁõ¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¡£ÄÁ¤·¤¤Ç»¤¤¤á¤Î¥¹¥â¡¼¥¯¡½¤Ê¥á¥¤¥¯¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¡×¡ÖÉÝ¤¯¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡×¡Öl¡¡love¡¡youuuuuu!!!!!¡×¡Ö¥Þ¥Þ¤È¡¢¤¤ã¤ê¡¼¤Ñ¤ß¤å¤Ñ¤ß¤åÎ¾Î©ÂçÊÑ¤À¤±¤É¡¢¹Åç¥Õ¥§¥¹Íè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£