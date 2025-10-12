『仮面ライダーフォーゼ』『ドゲンジャーズ』などの元俳優・土屋シオンさんが結婚 妻と顔出し2ショット…「家族を守るヒーロー」に
元俳優の土屋シオンさん（33）が12日、自身のXを更新し、結婚を発表した。
【写真】元俳優の土屋シオンさん、妻との結婚2ショット
「大切なお知らせ」として書面をつづり、「私事で大変恐縮ではありますがこの度私土屋シオンは兼ねてよりお付き合いしていた女性と結婚する運びとなりました」と報告した。
お相手は、俳優・モデル・エンターテイナーの飯田雪乃。飯田も自身のXで報告した。
洋装・和装の婚礼2ショットも披露。土屋は「小さな幸せを大きな幸せと思える。困難な状況や環境でさえも“楽しい”を見つける事ができる妻を尊敬し、こうして隣に居れる今を幸せに感じています。芸事以外した事のなかった私が企業に就職をし、結婚し、充実した毎日を送って居るのはひとえに支えてくださった皆様のおかげです。まだまだ未熟な私ではありますがこれから人として、夫婦として互いや周りの人達を大切に一歩ずつ歩き精進して参ります」と心境。
そして「今度は世界ではなく“家族を守るヒーロー”に。温かく見守って頂けましたら幸いです。 だから見ていてください。僕の、“変身”。これからもどうぞ宜しくお願いします」としたためた。
土屋は『仮面ライダーフォーゼ』JK役、『ドゲンジャーズ メトロポリス』白石循／ヒャクトーバン役など特撮作品に多く出演。また、プレミアムバンダイのモデルとしても特撮ファンにはおなじみだった。ことし3月末、芸能界から“離職”を発表していた。
