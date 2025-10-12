¡¡£¸²ó¡¢¥ì¥¤¥¨¥¹¤ËµÕÅ¾£²ÅÀÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿´äºê¡ÊÃæ±û¡Ë¤ò¹ßÈÄ¤µ¤»¤ë´ßÅÄ´ÆÆÄ¡Ê±¦¤«¤é£³¿ÍÌÜ¡Ë¡á»£±Æ¡¦°ËÆ£ãù»Ò

¡¡¡Ö£Ã£Ó¥Ñ¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È£Ó¡¦Âè£²Àï¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à£µ¡Ý£´¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡×¡Ê£±£²Æü¡¢¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡Ë

¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬ÄËº¨¤ÎµÕÅ¾Éé¤±¡££°¾¡£²ÇÔ¤ÇÇÔÂà¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£

¡¡È¬²ó¤ËÎÏ¿Ô¤­¤¿¡££±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤ÎÅ¸³«¤Ç£³ÈÖ¼ê¡¦´äºê¤¬ÅÐÈÄ¤·¤¿¤¬¡¢£²»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤é¥ì¥¤¥¨¥¹¤ËµÕÅ¾ÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿¡£Å¨ÃÏ¤«¤éÂç´¿À¼¤¬¤ï¤­µ¯¤³¤ëÃæ¡¢´äºê¤ÏÊòÁ³¤È¤·¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£

¡¡½éÀï¤òÍî¤È¤·¡¢³³¤Ã¤×¤Á¤ÎÀï¤¤¡£´ßÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¼¹Ç°¤Î·ÑÅêºö¤ò·«¤ê½Ð¤·¤¿¡£»°²ó¤Þ¤Ç£³¼ºÅÀ¤ÎµÜ¾ë¤ò¸òÂå¤µ¤»¡¢»Í²ó¤«¤é¶åÎ¤¤òÅêÆþ¡£±¦ÏÓ¤Ï£´²óÌµ¼ºÅÀ¤È´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¡¢£±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤ÇÈ¬²ó¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤À¡£¤À¤¬¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎÇ´¤ê¤Ë¶þ¤·¡¢£²»à¤«¤éµÕÅ¾¤òµö¤·¤¿¡£

¡¡»î¹ç¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤ÏÉÔ´°Á´Ç³¾Æ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿µÜ¾ë¤é¤¬ÊòÁ³¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¥Ê¥¤¥ó¤Î¸å¡¢»°ÎÝ¥Ù¥ó¥ÁÁ°¤ÇÁ´°÷¤ÇÀ°Îó¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼±ç¤Ë´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£