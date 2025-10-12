Æ£°æÁïÂÀÎµ²¦¡¦Ì¾¿Í¤¬±©À¸Á±¼£¶åÃÊ¤Ë¾¡Íø¡ªÂç·ãÀï¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¡¼¥ÉÀ©¤·¡ÖºÝ¤É¤¤¤È¤³¤í¤ÇÈ¿·â¤ËÅ¾¤¸¤ÆÎ®¤ì¤ò°ú¤´ó¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¡¿¾´ý¡¦JTÇÕÆÃÊÌÂÐ¶É
¡¡¾´ýÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºJT¥×¥í¸ø¼°Àï½à·è¾¡Âè1¶É¤Ï¡¢ÅÏÊÕÌÀJTÇÕÇÆ¼Ô¡Ê41¡Ë¤ÎµÙ¾ì¤Ë¤è¤ê¡¢Æ£°æÁïÂÀÎµ²¦¡¦Ì¾¿Í¡Ê²¦°Ì¡¢²¦ºÂ¡¢´ýÀ»¡¢´ý²¦¡¢²¦¾¡¢23¡Ë¤ÎÉÔÀï¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£10·î12Æü¤Ë°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¤Î¡Ö¥Ý¡¼¥È¥á¥Ã¥»¤Ê¤´¤ä¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆÃÊÌÂÐ¶É¤Ç¤Ï¡¢Æ£°æÎµ²¦¡¦Ì¾¿Í¤È±©À¸Á±¼£¶åÃÊ¡Ê55¡Ë¤¬·ãÆÍ¡£¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¡¼¥É¤ÏÆ£°æÎµ²¦¡¦Ì¾¿Í¤¬92¼ê¤Ç¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÆ£°æ¼·´§¤¬±©À¸¶åÃÊ¤Ë¾¡Íø¤·¤¿½Ö´Ö
¡¡¾´ý³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼Æ±»Î¤¬·ãÆÍ¤·¤¿ÆÃÊÌÂÐ¶É¤Ç¤Ï¡¢Æ£°æÎµ²¦¡¦Ì¾¿Í¤¬ÇòÀ±¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£±©À¸¶åÃÊ¤ÎÀè¼ê¤ÇÁê³Ý¤«¤ê¤Î½Ð¤À¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿°ìÀï¤Ï¡¢¹¶¤á¹ç¤¤¤«¤éÂç·ãÀï¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¡£ÆóÅ¾»°Å¾¤Î¹¶ËÉÀï¤ÎËö¤Ë¡¢Æ£°æÎµ²¦¡¦Ì¾¿Í¤¬Ç®Àï¤òÀ©¤·¤¿¡£
¡¡¾¡Íø¤·¤¿Æ£°æÎµ²¦¡¦Ì¾¿Í¤Ï¡ÖËÜ¶É¤Ï·ã¤·¤¤Àï¤¤¤È¤Ê¤ê¡¢»þ´Ö¤¬¤¢¤ì¤ÐÄ¹¹Í¤·¤¿¤¤¾ìÌÌ¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£ÅÓÃæ¤Ï¹¶¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¶ì¤·¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¶ÉÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤¬¡¢ºÇ¸å¤ÏºÝ¤É¤¤¤È¤³¤í¤ÇÈ¿·â¤ËÅ¾¤¸¤ÆÎ®¤ì¤ò°ú¤´ó¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£°ìÊý¡¢±©À¸¶åÃÊ¤Ï¡Ö½øÈ×¤«¤é¤«¤Ê¤ê·ã¤·¤¤Å¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤â¤¦¾¯¤·ÎÉ¤¤¼ê¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¡£»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¶ñÂÎÅª¤Ê¼ê¤¬¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È°ì¶É¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡·è¾¡Àï¤Ï¡¢11·î23Æü¤ËÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¤Î¡ÖÅìµþ¥Ó¥Ã¥¯¥µ¥¤¥È¡×¤ÇÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ£°æÎµ²¦¡¦Ì¾¿Í¤Ï¡¢2Ç¯¤Ö¤ê3ÅÙÌÜ¤ÎJTÇÕ³ÍÆÀ¤Ê¤ë¤«¡£ÃíÌÜ¤Î·è¾¡Àï¤Ï¡¢º´Æ£Å·É§¶åÃÊ¡Ê37¡ËÂÐ ±ÊÀ¥ÂóÌð¶åÃÊ¡Ê33¡ËÀï¤Î¾¡¼Ô¤ÈÀï¤¦¡£
¡¡JT¥×¥í¸ø¼°Àï¤ÏÁ°Ç¯ÇÆ¼Ô¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¥Û¥ë¥À¡¼¡¢¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì¼Ô¤«¤é12¿Í¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤ë¥È¥Ã¥×´ý»Î¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈÀï¡£»ý¤Á»þ´Ö¤Ï³Æ10Ê¬¡¢ÀÚ¤ì¤¿¤é1¼ê30ÉÃÌ¤Ëþ¡¢³Æ5Ê¬¤Î¹ÍÎ¸»þ´Ö¡£
¡ÊABEMA¡¿¾´ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë