◆２０２５ パーソル クライマックスシリーズ パ・ファーストステージ 第２戦 日本ハム５―４オリックス（１２日・エスコンＦ）

日本ハムが逆転で２連勝を飾り、２年連続のＣＳ最終ステージ進出を決めた。１点を追う８回２死一、二塁にレイエスが右越え２点打を放ち逆転。９回は斎藤友貴哉が締めた。１５日からパ・リーグ覇者のソフトバンクと日本シリーズ出場をかけて、みずほペイペイドームで最終ステージを戦う。

殊勲打のレイエスはヒーローインタビューで「ヨッシャーーー！！！」と絶叫。喜びを爆発させた。８回の打席では「お前には経験がある、実力がある」と独り言をつぶやき自分を鼓舞していたといい「とても幸せ。いとこが２人見に来てくれているので。２人とも愛してるよ〜！」と笑顔を振りまいた。

日本語と英語を交えて「ホントに、エブリディ、マンション、ウォーキング。ホントに、毎日、メニーメニーファン、『レイエス選手、ＣＳ、頑張って』。ほんとに頑張ります！」と、自宅周辺を歩いていると多くのファンから励まされることを明かし「ファンの皆さん。終わらない。まだまだ。ＯＫ？ＯＫ！ 僕たちは絶対、大丈夫です！」と感謝のメッセージを送った。