学生３大駅伝開幕戦の出雲駅伝（１３日午後１時５分スタート、島根・出雲市＝６区間４５・１キロ）の前日会見が１２日、出雲市内で行われた。

２年ぶりの出場となる中大の藤原正和監督は「出雲を経験しているのは４年生の２名だけですので、フレッシュなチーム。夏は非常に良い練習ができた。明日は楽しんで走りたい」と笑顔で話し、目標は「確実に３位以内。優勝にチャレンジした中での３位以内」と気合を入れた。

注目選手には３、４区に並べた溜池一太（４年）と吉居駿恭（４年）をあげた。「経験者を軸に、しっかりと戦っていきたい」と夏の鍛錬の成果を存分に発揮する。

出雲駅伝は６区間４５・１キロ。２時間少々で勝負が決するスピード駅伝。昨季の王者で全日本大学駅伝２冠の国学院大、昨季の３大駅伝すべて２位と安定した強さを持つ駒大、箱根駅伝王者の青学大、スピードランナーがそろう中大、伝統校の早大、駅伝巧者の創価大、帝京大が激しい優勝争いを繰り広げることになりそうだ。

レース当日の１３日午前９時〜午前９時２０分の間にメンバー変更が可能。当日変更は区間登録選手と補欠選手の交代だけで、区間登録選手間の変更はできない。