デザート感覚で楽しむピンクボール＆100万回のウィンク【THE カクテルバイブル500】

リキュール【100万回のウィンク（Hyakumankaino Wink）】

映画からひらめいたキュートな一杯

このカクテルは、著者がたまたま観ていたアメリカ映画「100万回のウィンク」に着想を得たもの。甘く口当たりのいいキュートな一杯は、映画のワンシーンを思い起こさせるよう。アフターディナーにもおすすめ。

レシピ

ピーチリキュール（ピーチツリー）：30ml

ホワイトキュラソー（コアントロー）：30ml

パイナップルジュース：50ml

グレナデンシロップ：10ml

すべての材料と氷をブレンダーにかけ、グラスに注ぐ。チェリーを飾りつけて完成。

ひとことメモ

同名のハリウッド映画は1998年に公開。主演のドリュー・バリモアのコケティッシュな魅力をカクテルで表現した。

リキュール【ピンクボール（Pink Ball）】

優しい甘みのかわいいカクテル

ブランデーに卵黄やハチミツを加えてつくられたリキュールのアドヴォカートと、ざくろの果汁を使ったグレナデンシロップを組み合わせたカクテル。かわいいピンク色と優しい甘みで心が和む一杯。

レシピ

アドヴォカート：40ml

グレナデンシロップ：10ml

ジンジャーエール（甘口）：適量

氷の入ったグラスにジンジャーエール以外の材料を注ぎ、冷やしたジンジャーエールで満たして完成。

ひとことメモ

「ボール」のついたカクテル名に沿って、水はランプオブアイス（丸氷）を使用したい。

リキュール（Liqueur）とは

蒸留酒（スピリッツ）にフルーツ、香草、薬草などのフレーバー成分と、シロップなどの甘味料、着色料を添加したお酒の総称。エキス分（糖度）2%以上のものを指す。アルコール度数は10度以下の軽いものから60度を超えるものまでさまざま。つくり手が増え、新たなリキュールも増えてきている。

【出典】『THE カクテルバイブル500』著：北村 聡