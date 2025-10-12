ÆüËÜ¥Ï¥à¡ÈËÌ¤ÎÂçËâ¿À¡ÉÃÂÀ¸¡ª¡¡ºØÆ£Í§µ®ºÈ¤¬°Ì´¤Î¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤Ç9²ó»°¼ÔËÞÂàÄù¤á¡Ö¥µ¥¤¥³¡¼¤Ç¡¼¤¹¡ª¡×
¡¡¡þCS¥Õ¥¡¡¼¥¹¥ÈSÂè2Àï¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à£µ¡½£´¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê2025Ç¯10·î12Æü¡¡¥¨¥¹¥³¥ó£Æ¡Ë
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎºØÆ£Í§µ®ºÈÅê¼ê¡Ê30¡Ë¤¬2»î¹çÏ¢Â³¤Ç9²ó¤ò»°¼ÔËÞÂà¤ÇÄù¤á¤¿¡£
¡¡¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ç¤Ï±¦·ý¤òÆÍ¤¾å¤²¡Ö¥µ¥¤¥³¡¼¤Ç¡¼¤¹¡ª¡×¤ÈÀä¶«¤·¤¿¡£
¡¡Ä¾Á°¤Ë¥ì¥¤¥¨¥¹¤Î2ÅÀÂÇ¤Ç¥Á¡¼¥à¤ÏµÕÅ¾¡£1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤¬¤ë»Ñ¤Ï¡ÖÂçËâ¿À¡×¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÆ¬¤ÎÀ¾Ìî¤ò148¥¥í¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë¤È¡¢ÂåÂÇ¡¦ÍèÅÄ¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼µé¤Î159¥¥í¤Î¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤ß¡¢148¥¥í¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ç»°µå»°¿¶¡£ºÇ¸å¤Ï¿¹¤ò159¥¥í¤Î¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤Ç°ì¥´¥í¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡£
¡¡¤ï¤º¤«8µå¤Ç»î¹ç¤òÄù¤á¡¢¡Ö¾¡¤Ä¤Î¤ß¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤óÁ´°÷¤Ç¾¡¤Ã¤¿¡£ÀäÂÐÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤³¤³¤Ç¤¹¤ë¤¾¡¼¡ª¡×¤È¥¹¥¿¥ó¥É¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
