¡¡¡þ¥ÑCS¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè2Àï¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹4¡Ý5ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ê2025Ç¯10·î12Æü¡¡¥¨¥¹¥³¥óF¡Ë
¡¡¡Ö2025¡¡¥Ñ¡¼¥½¥ë¡¡¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¥Ñ¡×¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ÊS¡ËÂè2Àï¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡½ÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤¬12Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÏµÕÅ¾Éé¤±¤ÇÇÔÂà¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤¬2²ó¤Ë¿ùËÜ¤ÎÀèÀ©ÃÆ¡¢3²ó¤Ë¤Ï¹ÈÎÓ¤Î¾¡¤Á±Û¤·ÃÆ¤ÈÀè¼ê¤òÃ¥¤¦Å¸³«¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀèÈ¯¤ÎµÜ¾ë¤¬¥Ô¥ê¥Ã¤È¤·¤Ê¤¤¡£±ç¸î¤ò¼õ¤±¤¿Ä¾¸å¤Î2¡¢3²ó¤È¼ºÅÀ¤·¡¢3²ó5°ÂÂÇ3¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¡£¸å¤¬¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢µÜ¾ë¤ÈÎ¾¤Ë¤é¤ß¤ÇÂè2Àï¤ÎÀèÈ¯¤Ø½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¡¢¤³¤ÎÆü¥Ö¥ë¥Ú¥óÂÔµ¡¤ÇÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Á¡¼¥àºÇÂ¿11¾¡±¦ÏÓ¡¦¶åÎ¤¤ò4²ó¤«¤éÁ÷¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤Î¶åÎ¤¤¬4²ó¤Î2»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÌµ¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤ë¤Ê¤É¡¢Ç´¤ê¤ÎÅêµå¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤ÇÍº¶«¤Ó¤ò¾å¤²¤ë¤Ê¤ÉÉáÃÊ°Ê¾å¤Ëµ¤Ç÷¤ò¸«¤»¤¿¡£·ë¶É¡¢7²ó¤Þ¤Ç¤Î4¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò¥í¥ó¥°¥ê¥ê¡¼¥Õ¤·¡¢62µå¤Ç4°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Ë¤·¤Î¤°Ê³Æ®¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¶åÎ¤¤Îµß±ç¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎÀª¤¤¤ò¤½¤¤¤À¤¬¡¢8²ó¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿´äºê¤¬ÄËº¨¤À¤Ã¤¿¡£2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤é¡¢¥ì¥¤¥¨¥¹¤Ë±¦Íã±Û¤¨¤ÎµÕÅ¾Å¬»þÂÇ¤òµö¤·¤Æ¡¢Ëü»öµÙ¤¹¡£È¿·âµÚ¤Ð¤º¡¢4¡Ý5¤ÇÌµÇ°¤ÎµÕÅ¾Éé¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ÇÔ¤ì¤Ï¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Ï¶åÎ¤¤ÎÇ®Åê¤Ë¡È´¶Æ°¡É¡£X¤Ç¤Ï¡Ö¶åÎ¤°¡Ï¡¡×¤¬¥È¥ì¥ó¥É¥ï¡¼¥ÉÆþ¤ê¤·¡¢´¶¼Õ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â³¡¹¤È½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ö¶åÎ¤°¡Ï¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¤Ë¤¤Æ¤¯¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¶åÎ¤°¡Ï¡¤ª¤Ä¤«¤ì¤µ¤Þ¡ª¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤¿¤¾¡×¡Ö¶åÎ¤¤µ¤ó¤É¤ó¤É¤ó¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤Ê¤É¡¢¤Í¤®¤é¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤Ç´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£