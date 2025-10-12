¡Ú½Ð±À±ØÅÁ¡ÛÀÄ³ØÂç¡¦¸¶¿¸´ÆÆÄ¤¬7Ç¯¤Ö¤ê5ÅÙÌÜÍ¥¾¡¤ØÈ¯Îá¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±ÂçºîÀï¡×¤½¤Î¿´¤Ï¡Ä
¡¡³ØÀ¸3Âç±ØÅÁ¤Î½éÀï¡¢Âè37²ó½Ð±ÀÁ´ÆüËÜÂç³ØÁªÈ´±ØÅÁ¤Ï13Æü¡¢Åçº¬¡¦½Ð±ÀÂç¼ÒÀµÌÌÄ»µïÁ°¤«¤é½Ð±À¥É¡¼¥àÁ°¤Þ¤Ç¤Î6¶è´Ö¡¢45¡¦1¥¥í¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£12Æü¤Ë¤Ï½Ð±À»ÔÆâ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢7Ç¯¤Ö¤ê5ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹ÀÄ³ØÂç¤Î¸¶¿¸´ÆÆÄ¡Ê58¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±ÂçºîÀï¡×¤òÈ¯Îá¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ï¸½ºßNHK¤ÇÊü±ÇÃæ¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¾®Àâ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¡£Åçº¬¸©¾¾¹¾»Ô¤òÉñÂæ¤Ë¾®ÀôÈ¬±À¡Ê¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ë¤ÈºÊ¡¦¥»¥Ä¤ÎÈ¾À¸¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÈ¬±À¤ÎÂåÉ½ºî¤Î°ì¤Ä¤¬¡Ö²øÃÌ¡×¡£º£Ç¯ÅÙ¤ÎÀÄ³ØÂç¤ÏºÇ½ª6¶è¤Î¥¨¡¼¥¹¹õÅÄÄ«Æü¡Ê4Ç¯¡Ë°Ê³°¤Î5¿Í¤¬½é¤Î½Ð±ÀÏ©¤È¤Ê¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¡Ö¤É¤¦¥Ð¥±¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£Ì¤ÃÎ¤Ø¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡£¿·À±ÀÄ»³³Ø±¡¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤â¤¢¤ë¡£Âç¶î¤±¤·¤Æ¡¢3´§¤Ë¸þ¤±¤ÆÎÉ¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¤·¤¿¤¤¡£Ì¾ÉÕ¤±¤Þ¤·¤Æ¤Ð¤±¤Ð¤±ÂçºîÀï¡ª¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡ÀÄ³ØÂç¤Ïº£Ç¯1·î2¡¢3Æü¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ç2Ç¯Ï¢Â³8ÅÙÌÜ¤ÎÁí¹çÍ¥¾¡¤òÂç²ñ¿·µÏ¿¤ÇÃ£À®¡£¹õÅÄ¤ÎÂ¾¤Ë¤ÏÈ¢º¬¤Ç2Ç¯Ï¢Â³8¶è¶è´Ö¾Þ¤Î±ö½ÐæÆÂÀ¡Ê4Ç¯¡Ë¤¬5¶è¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿¡£