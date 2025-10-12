¼íÌî±Ñ¹§¡Ø¤Þ¤É¥Þ¥®¡ÙÉû²»À¼¤¬ÏÃÂê¡¡Ì¤»ëÄ°¤Ç¿·Á¯¤ÊÈ¿±þ¤Ë¥Õ¥¡¥óÇú¾Ð¡ª¥Þ¥ß¤µ¤ó¤Ë¶½Ê³¡Ö¤³¤Î»Ò¤¬¡Ø¥Þ¥®¥«¡Ù¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×
¡¡¥¢¥Ë¥á¡Ø¡ÖËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥« »Ï¤Þ¤ê¤ÎÊª¸ì¡¿±Ê±ó¤ÎÊª¸ì¡×TV Edition¡Ù¤¬ËÜÆü12Æü¡¢MBS¡¦TBS·Ï¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£Éû²»À¼¥³¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤ò¡Ø¤Þ¤É¥Þ¥®¡Ù¥·¥ê¡¼¥ºÌ¤»ëÄ°¤Î¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦¼íÌî±Ñ¹§¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¼íÌî¤Î¿·Á¯¤ÊÈ¿±þ¤Ë¡Ö±Ñ¹§¤Á¤ã¤ó¡¢¤½¤³È¿±þ¤¹¤ë¤Î¡ª¡©¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¼íÌî±Ñ¹§¤ÎÉû²»À¼¡¢¥²¥é¥²¥é¤ï¤é¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤Þ¤É¥Þ¥®¤ÎºÆÊüÁ÷¡¢¼íÌî±Ñ¹§¤ÎÉû²»À¼¤Î¤¿¤á¤ËËè½µ»ëÄ°³ÎÄê¤À¤ï¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¼íÌî±Ñ¹§¤¬Âç¶½Ê³¤·¤¿¥Þ¥ß¤µ¤óÅÐ¾ì¥·¡¼¥ó¡ª¡Ø¤Þ¤É¥Þ¥®¡Ù¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡¡2011Ç¯¤ËÁ´12ÏÃ¤ÎTV¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥«¡Ù¡£ÍâÇ¯2012Ç¯¡¢¤½¤Î12ÏÃ¤ò2ÊÔ¤Î·à¾ìÈÇ¤È¤·¤ÆºÆÊÔ½¸¤·¡Ö[Á°ÊÔ]»Ï¤Þ¤ê¤ÎÊª¸ì¡×¡Ö[¸åÊÔ]±Ê±ó¤ÎÊª¸ì¡×¤È¤·¤Æ¸ø³«¡£¤³¤Î2ºî¤Ç¤Ï¡¢¿ï½ê¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥«¥Ã¥È¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤È¿·µ¬¥«¥Ã¥È¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤ËºÆ¥¢¥Õ¥ì¥³¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê·à¾ìÈÇ[Á°ÊÔ][¸åÊÔ]¤òÁ´11ÏÃ¤ÎTV¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤ÆºÆÊÔÀ®¤·¡¢¡Ø¡ÖËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥« »Ï¤Þ¤ê¤ÎÊª¸ì¡¿±Ê±ó¤ÎÊª¸ì¡×TV Edition¡Ù¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¡£¤Þ¤ÀÆ±¥·¥ê¡¼¥º¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤¬¡¢¡Ø¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥«¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿¨¤ì¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤Þ¤¿¡¢¤¹¤Ç¤Ë´Ñ¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¡¢¿·ºî±Ç²è¡Ø·à¾ìÈÇ ËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥«¡ã¥ï¥ë¥×¥ë¥®¥¹¤Î²öÅ·¡ä¡Ù¡Ê2026Ç¯2·î¸ø³«¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¿¶¤ê¤«¤¨¤ê¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡Éû²»À¼´ë²è¤Ï¡¢¼íÌî¤¬½é¤á¤Æ¡Ø¤Þ¤É¥Þ¥®¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢½é¸«¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿·Á¯¤ÊÈ¿±þ¤¬¸«¤É¤³¤í¤Ç¡¢¥³¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Ï1ÏÃ¤«¤éºÇ½ª11ÏÃ¤Þ¤Ç¤òÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¼ñ»Ý¤ÇÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡Ø¡ÖËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥« »Ï¤Þ¤ê¤ÎÊª¸ì¡¿±Ê±ó¤ÎÊª¸ì¡×TV Edition¡Ù¡£ËÁÆ¬¤«¤é¡¢¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥éÅªÂ¸ºß¤Î¥¥å¥¥¤Ù¤¨¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÇ¤Ê¤Î¤«¸Ñ¤Ê¤Î¤«¡Ä¡×¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤ëÍÍ»Ò¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¤Þ¤É¤«¤¬¸½¤ì¤ë¤È¡ÖËâË¡¤¬ºÇ½é»È¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¾¯¤·¤º¤Ä½¤¹Ô¤·¤Æ»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¡Ø¤Þ¤É¥Þ¥®¡Ù¤ÎÊª¸ì¤òÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÊª¸ì¤¬¿Ê¤à¤È¼íÌîÀá¤¬Å¸³«¡£¤Þ¤É¤«¤Î¼«Âð¤ä²ÈÂ²¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤¹¤´¤¤¡¢¥Ç¥«¤¤²È¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡ËÅÔÆâ¤«¤Ê¡Á¡£¤Ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¡×¤ÈÈ¿±þ¤·¡¢³Ø¹»¤Ë¸þ¤«¤¦¤Þ¤É¤«¤Ë¤Ï¡Öµ×¡¹¤Ë¸«¤¿¡¢¥Ñ¥ó¤ò¤¯¤ï¤¨¤Æ³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¯»Ñ¡£¤ª¾îÍÍ³Ø¹»¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¡©¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ØËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥«¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ææ¤ÎÅ¾¹»À¸¡¦¤Û¤à¤é¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡Ö¤³¤Î»Ò¤¬¡Ø¥Þ¥®¥«¡Ù¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©ÀäÂÐ¡¢¡Ø¥Þ¥®¥«¡Ù¤À¤è¡£¤¢¤ì¡©°ã¤¦¡£¤Û¤à¤é¡Ä¡©¡×¤Èº¤ÏÇ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÊÕ¤ê¤«¤éÊª¸ì¤Ë¶½Ì£ÄÅ¡¹¤È¤Ê¤ê¡¢¿Íµ¤¥¥ã¥é¡¦¥Þ¥ß¤¬ÅÐ¾ì¤·ËâË¡¾¯½÷¤ËÊÑ¿È¤¹¤ë¤È¡Ö¥Þ¥ß¤µ¤ó¡¡¤¹¤´¤¤¤Ê¡ªËâË¡¤Î´¶¤¸¤¬¡Ä¥¥é¥¥é¤È¤¤¤¦¤«ÇÉ¼ê¤À¤Í¡ª¤ª¤©¡ª¤Ê¤ó¤À¤³¤ì¡ª¤¹¤²¡¼¡ª¤¦¤ï¤¢¡ª¤³¤ó¤ÊÇ÷ÎÏ¤¢¤ëµ»»È¤¦¤ó¤À¡×¤ÈÂç¶½Ê³¡£
¡¡¤Û¤à¤é¤¬ºÆ¤Ó¸½¤ì¤ë¤È¡Ö¤¢¡¢Å¾¹»À¸¡£Æ¨¤²¤¿¡ª¡×¤ÈÈ¿±þ¤·¡¢¤³¤³¤Ç¡Ø¤Þ¤É¥Þ¥®¡Ù¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬ÁÛÁü¤È°ã¤¦¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¡¢¡ÖËâË¡¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£»Ò¤É¤â¸þ¤±¤ÎËâË¡¤ò»È¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤ª¤¾¤Þ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£¤Ê¤Ë¡©¤³¤¤¤Ä¤Ï¡Ä¡×¤È¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Þ¥ß¤Î¥»¥ê¥Õ¤ËÂ¨È¿±þ¤¹¤ë»þ´Ö¤âÂ³¤¡¢Å¨¤¬¸½¤ì¤¿ºÝ¤Ë¥Þ¥ß¤¬¤Þ¤É¤«¤Ë¡ÖÉÝ¤¤¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¼íÌî¤â¡ÖÉÝ¤¤¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£¡Ö¤¢¤ì¤¬Ëâ½÷¡×¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤Ë¤â¡Ö¤É¤ì¤É¤ì¤É¤ì¡ª¡×¤È°ìÊýÅª¤Ê²ñÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¡Ø¤Þ¤É¥Þ¥®¡Ù¤ÎÊª¸ì¤Î³Ë¿´¤ËÇ÷¤ëÈ¯¸À¤â¤¢¤ê¡¢¤Þ¤É¤«¤¿¤Á¤¬ËâË¡¾¯½÷¤Ë¤Ê¤ë¤«Çº¤à¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¼íÌî¤Ï¡ÖÌµÍý¤·¤Æ¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡ª¡¡¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¥Ç¥«¤¹¤®¤¸¤ã¤ó¡×¤ÈÈ¿±þ¤·¤¿¡£
¡¡Âè1ÏÃ¤ÏÌó30Ê¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ø¤Þ¤É¥Þ¥®¡Ù¤ò½é¤á¤Æ»ëÄ°¤·¤¿¼íÌî¤Î¿·Á¯¤ÊÈ¿±þ¤Ë¡Ö¼íÌî±Ñ¹§ÅÓÃæ¤Þ¤É¤«¤ÎÆ°¤¤ÈÀ¼¤¬¹ç¤¤¤¹¤®¤Æ¥¢¥Õ¥ì¥³¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤È¤Ã¤¿¤ÎÁð¡×¡Ö¼íÌî±Ñ¹§¤ÎÉû²»À¼¡¡¡¦±Ñ¹§¤Á¤ã¤ó¡Ö¤Þ¤É¤«¤Á¤ã¤ó¤È¥Þ¥®¥«¤Á¤ã¤ó¤¬³èÌö¤¹¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¡×¡¡¡¦¥Þ¥ß¤µ¤ó¡Ö¤É¤¦ÉÝ¤¤¡©¡×±Ñ¹§¤Á¤ã¤ó¡ÖÉÝ¤¤¡×¡¡Éû²»À¼¤È¤·¤Æ½¨°ï²á¤®¤ëww¡×¡Ö¼íÌî±Ñ¹§¤µ¤ó¤Î½é¸«¤ÎÉû²»À¼¼Â¶·ÌÌÇò¤¤¤«¤éÍè½µ°Ê¹ß¤â¥ê¥¢¥¿¥¤¤ÇÒì¤³¤¦¤«¤Ê¡×¡£
¡¡¡Ö¼íÌî±Ñ¹§¤µ¤ó¤Î¤Þ¤É¥Þ¥®¥¯¥Ã¥½¤ª¤â¤í¤¤w¡×¡ÖÉû²»À¼¤É¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¼íÌî±Ñ¹§¤ª¤â¤í¤¤¤ï¡×¡Ö¤³¤Î´ë²è¹Í¤¨¤¿¤ä¤ÄÅ·ºÍ¤À¤í¡×¡Ö¼íÌî±Ñ¹§Ž¤¿À¼ç¤Î´¶¤Ç¿§¡¹»¡¤·¤Æ¤ÆÁð¡×¡Ö¼íÌî±Ñ¹§¤¬¤â¤¦¥Þ¥ß¤µ¤ó¤Ë°Â¿´´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤ë¤Î¤¬¡¢°ìÈÖÎÉ¤¤¡×¤Ê¤É¤È¾Ð¤¤¤ÎÀ¼¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ØËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥«¡Ù¤Ï¡¢Ì¤ÍèÅÔ»Ô¤òÉñÂæ¤Ë´ê¤¤¤ò³ð¤¨¤¿Âå½þ¤È¤·¤Æ¡ÖËâË¡¾¯½÷¡×¤È¤Ê¤ê¡¢¿ÍÃÎ¤ì¤º¿ÍÎà¤ÎÅ¨¤ÈÀï¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¾¯½÷¤¿¤Á¤Ë¹ß¤ê¤«¤«¤ë²á¹ó¤Ê±¿Ì¿¤ò¡¢Ãæ³ØÀ¸¡¦¼¯ÌÜ¤Þ¤É¤«¤òÃæ¿´¤ËÉÁ¤¤¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¡¡2011Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¾¯½÷¤¿¤Á¤ÎÆü¾ï¡¢Àè¤ÎÆÉ¤á¤Ê¤¤¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤ÊÅ¸³«¡¢¾¯½÷¤ÈËâË¡¾¯½÷¤¬Êë¤é¤¹À¤³¦´Ñ¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥·¥ã¥Õ¥È¤Î±ÇÁüÉ½¸½¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤Ê¬Ìî¤«¤é¹â¤¤É¾²Á¤ò½¸¤áÏÃÂê¤Ë¡£2013Ç¯¤Ë´°Á´¿·ºî¤È¤Ê¤ë¡Ö[¿·ÊÔ] ÈÀµÕ¤ÎÊª¸ì¡×¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢[¿·ÊÔ]¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤Ï¿¼Ìë¥¢¥Ë¥á¤Î·à¾ìÈÇºîÉÊ¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ20²¯±ß¤ÎÂçÂæÆÍÇË¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¿Íµ¤¤Ï¿ê¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¤ä¥²¡¼¥à¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢Åù¤Î¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¡¢Àä¤¨¤ºÍÍ¡¹¤ÊÅ¸³«¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ø·à¾ìÈÇ ËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥«¡ã¥ï¥ë¥×¥ë¥®¥¹¤Î²öÅ·¡ä¡Ù¤Ï¡¢2013Ç¯¤Ë·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø[¿·ÊÔ] ÈÀµÕ¤ÎÊª¸ì¡Ù¤ÎÀµÅýÂ³ÊÔ¤È¤·¤ÆÀ©ºî¡£¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥áÈÇ¤Ë°ú¤Â³¤Áí´ÆÆÄ¤Ï¿·Ë¼¾¼Ç·»á¡¢µÓËÜ¤ÏµõÊ¥¸¼»á¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¤ÏÁó¼ù¤¦¤á»á¡¢²»³Ú¤Ï³á±ºÍ³µ»á¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¤Ï¥·¥ã¥Õ¥È¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£
¡¡Âè1ÏÃ¤ÏÌó30Ê¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ø¤Þ¤É¥Þ¥®¡Ù¤ò½é¤á¤Æ»ëÄ°¤·¤¿¼íÌî¤Î¿·Á¯¤ÊÈ¿±þ¤Ë¡Ö¼íÌî±Ñ¹§ÅÓÃæ¤Þ¤É¤«¤ÎÆ°¤¤ÈÀ¼¤¬¹ç¤¤¤¹¤®¤Æ¥¢¥Õ¥ì¥³¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤È¤Ã¤¿¤ÎÁð¡×¡Ö¼íÌî±Ñ¹§¤ÎÉû²»À¼¡¡¡¦±Ñ¹§¤Á¤ã¤ó¡Ö¤Þ¤É¤«¤Á¤ã¤ó¤È¥Þ¥®¥«¤Á¤ã¤ó¤¬³èÌö¤¹¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¡×¡¡¡¦¥Þ¥ß¤µ¤ó¡Ö¤É¤¦ÉÝ¤¤¡©¡×±Ñ¹§¤Á¤ã¤ó¡ÖÉÝ¤¤¡×¡¡Éû²»À¼¤È¤·¤Æ½¨°ï²á¤®¤ëww¡×¡Ö¼íÌî±Ñ¹§¤µ¤ó¤Î½é¸«¤ÎÉû²»À¼¼Â¶·ÌÌÇò¤¤¤«¤éÍè½µ°Ê¹ß¤â¥ê¥¢¥¿¥¤¤ÇÒì¤³¤¦¤«¤Ê¡×¡£
¡¡¡Ö¼íÌî±Ñ¹§¤µ¤ó¤Î¤Þ¤É¥Þ¥®¥¯¥Ã¥½¤ª¤â¤í¤¤w¡×¡ÖÉû²»À¼¤É¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¼íÌî±Ñ¹§¤ª¤â¤í¤¤¤ï¡×¡Ö¤³¤Î´ë²è¹Í¤¨¤¿¤ä¤ÄÅ·ºÍ¤À¤í¡×¡Ö¼íÌî±Ñ¹§Ž¤¿À¼ç¤Î´¶¤Ç¿§¡¹»¡¤·¤Æ¤ÆÁð¡×¡Ö¼íÌî±Ñ¹§¤¬¤â¤¦¥Þ¥ß¤µ¤ó¤Ë°Â¿´´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤ë¤Î¤¬¡¢°ìÈÖÎÉ¤¤¡×¤Ê¤É¤È¾Ð¤¤¤ÎÀ¼¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
