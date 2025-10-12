◇プロ野球パ・リーグCSファーストステージ 日本ハム 5-4 オリックス(12日、エスコンフィールドHOKKAIDO)

初戦に勝利し、CSファイナルステージ進出へ王手をかけていた日本ハム。第2戦では序盤に2HRを浴びリードを許すも、8回に逆転し、勢いそのままに勝利しました。これで2連勝での福岡行きを決めました。

試合が動いたのは2回。先発・北山亘基投手の投じた5球目のストレートをオリックス・杉本裕太郎選手にとらえられ、先制ソロを浴びます。それでも日本ハム打線も即座に反撃。2回裏の先頭で打席に向かったルーキー・山縣秀選手がヒットで出塁すると、田宮裕涼選手が送りバントを決め、水谷瞬選手の同点タイムリーで試合を振り出しに戻しました。

しかし3回、痛恨の一発を被弾。1アウトから連打でランナーを背負うと、紅林弘太郎選手の勝ち越し3ランを浴びました。

それでも日本ハム打線は反撃を継続。3回裏にレイエス選手のヒットと郡司裕也選手が浴びた死球で1アウト1、2塁の好機をつかむと、清宮幸太郎選手が1点差に迫る2点タイムリーを放ちました。

さらなる反撃に転じたい日本ハム打線でしたが、4回からはオリックスの2番手・九里亜蓮投手の前に好機を生かせず。2アウト満塁など度々得点の好機を迎えるも、ホームベースを踏むことができませんでした。

しかし8回、3番手・岩嵜翔投手の前に2アウトから連打で好機をつかみます。ここで打席に向かったのはレイエス選手。フルカウントまで持ち込まれるも、ストレートをとらえライトフェンス直撃の2点タイムリーを放ちました。

これで1点リードと逆転に成功した日本ハム。9回は連投となった齋藤友貴哉投手が三者凡退に抑え、無傷での福岡行きを決めました。

15日から始まるCSファイナルステージ。敵地・みずほPayPayドームで1勝のアドバンテージを持ったソフトバンクと対戦します。この戦いで先に4勝をあげたチームが日本シリーズへの進出を決めます。