自民党・今井絵理子参院議員（４２）が１２日、自身のインスタグラムに新規投稿。１０月６日に地元沖縄で開催された伝統行事「糸満大綱引」に参加したことを報告した。

今井氏は鮮やかなかりゆしウェアを着て、綱引きにも参加。「五穀豊穣や無病息災への祈りが込められています。南北に分かれて引き合う大綱は、地域の誇り。一本の綱を通して、人々の心が結ばれていきます。人と人とが結び合う姿は、まさに“絆”の象徴。この力強い伝統は、次の世代へと確かに受け継がれていきます」とつづった。

１１日には、内閣府大臣政務官としてキッズデザイン賞授賞式に出席したことも報告。「消費者及び食品安全を担当する政務官として、子どもが安心して暮らせる社会をつくることの重要性を改めて感じました」と記した。

これらの投稿には「かりゆし可愛い♥」「すごく楽しそう かりゆしウェア可愛い♥」「相変わらず美しい」「子供たちのための取り組みありがとうございます」「笑顔が素敵です！」「ワークライフバランス捨てて働いてください」などの声が寄せられている。