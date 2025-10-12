福岡県・博多を拠点とするアイドルグループ、HKT48が12日、公式サイトを更新。10月13〜18日の劇場公演の中止を発表した。

中止の理由を「公演運営に携わるスタッフ体制の変更に伴い、準備および体制の整備に想定以上の時間を要しているためでございます」と説明。

「万全の体制を整えられないまま公演を実施することは、お客様にご迷惑をおかけすることにつながると判断し、苦渋の決断ではございますが、中止という形を取らせていただきました」と続けた。

HKT48は現在、9月15日を最後に劇場公演を行っておらず、13日から再開予定となっていた。「運営の不手際により日頃より応援してくださっている皆さまのご期待を裏切る結果となりましたことを、改めて深くお詫び申し上げます」とファンに謝罪した。

発表を受けてメンバーも続々とX（旧Twitter）を更新。Team Hキャプテンの豊永阿紀（25）は「前日、また卒業前のメンバーもいる中での中止となり本当に申し訳ありません。公演は原点だからこそ、妥協してお届けはできないという思いもありこの決断となりました。再開された時には最高のものをお届けできるよう、一丸となって頑張ります。どうか今後ともHKT48の応援をよろしくお願いします」とファンへ思いを伝えた。