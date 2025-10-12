森保J発足丸7年で実質初の3戦勝ちなし…次戦は過去未勝利ブラジル戦、25人で非公開練習スタート
日本代表は12日、キリンチャレンジカップ・ブラジル戦(14日・味スタ)に向け、千葉市内で調整した。冒頭約15分間が報道陣に公開され、帯同メンバー25人全員がウォーミングアップを行った。
過去2分11敗と未勝利が続いているブラジルとの一戦。チームは10日のパラグアイ戦(△2-2)に先発した選手たちのリカバリー調整を経て、本格始動した。
左足の張りを訴えていたFW前田大然(セルティック)はチームを離脱したが、MF久保建英(ソシエダ)はパラグアイ戦後から練習合流。25人全員が同じ冒頭メニューをこなした。非公開部分ではパラグアイ出場メンバーも含めて戦術確認に着手したとみられ、ビッグマッチへの準備が進んでいる。
チームは9月のアメリカ遠征から3試合連続で勝ちがなく、アメリカ戦(●0-2)とパラグアイ戦で2試合連続の複数失点。東京五輪世代で臨んだ19年夏のコパ・アメリカを除けば、いずれも森保ジャパン発足7年間で初の記録となった。その要因にはW杯優勝という目標に向け、W杯出場が決まった強豪国との試合が続いていることが挙げられるが、難しい局面にあるのは間違いない。
そうしたなか、選手間ではパラグアイ戦後、出場・不出場に限らず改善策の話し合いが行われた様子で、まずは「良い守備から良い攻撃」のコンセプトを念頭に立て直しへの取り組みが進む。守備陣からはブラジル戦に向け、5バックで守備を固めながら戦うカタールW杯仕様の守り方に取り組みたい意向も出ており、ブラジル戦で採用される守備戦術に注目したいところだ。
(取材・文 竹内達也)
