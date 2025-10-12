千葉ジェッツが開幕4連勝…新戦力リトル20得点、金近ら要所で3P決め仙台下す

10月12日、LaLa arena TOKYO-BAY（ララアリーナ東京ベイ）で「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1リーグ戦第2節GAME2が行われ、ホームの千葉ジェッツが80-67で仙台89ERSに勝利した。

前半は互いにシュートの確率が上がらず38－34のロースコアで折り返し。ハーフタイム明けの第3クォーターは、仙台の“元NBA選手”ジャレット・カルバーが長距離砲ありダンクありで16得点と躍動し10分間で25－15。大声援を受ける千葉Jがビハインドを強いられた。

それでも、第4クォーターに入ると、千葉Jは期待の新戦力であるナシール・リトルが立て続けに加点し、インサイドでチームを支えてきたジョン・ムーニー、要所で3ポイントを決めた金近廉らの活躍で主導権を奪取。反撃を許さないディフェンスもあり、最後の10分間は27－8と圧倒。残り1分には富樫勇樹が試合を決定づける3ポイントを決め、千葉Jが13点差で快勝した。

開幕4連勝を飾った千葉Jは、リトルがゲームハイの20得点3ブロックと好守に躍動し、ムーニーも12得点19リバウンド5アシストと奮闘。富樫は3ポイント7本中3本を決め12得点、4アシストの成績だった。

一方、仙台はカルバーがゲームハイに並ぶ20得点、トゥーレが16得点、セルジオ・エルダーウィッチが14得点と気を吐いたが、終盤は傾いた流れを立て直せず失速。アウェーゲーム2連敗で、今シーズンの戦績が2勝2敗のタイとなった。

■試合結果



千葉ジェッツ 80－67 仙台89ERS（＠LaLa arena TOKYO-BAY）



千葉｜16｜22｜15｜27｜＝80



仙台｜17｜17｜25｜ 8｜＝67





【動画】千葉ジェッツが逆転勝ち！仙台戦のハイライト映像