·²ÇÏvsÈ¬¸Í »î¹çµÏ¿
¡ÚJ3Âè31Àá¡Û(ÀµÅÄ¥¹¥¿)
·²ÇÏ 0-4(Á°È¾0-3)È¬¸Í
<ÆÀÅÀ¼Ô>
[È¬]ß·¾åÎµÆó2(33Ê¬¡¢44Ê¬)¡¢Çò°æÃ£Ìé(45Ê¬+6)¡¢º´¡¹ÌÚ²÷(88Ê¬)
<Âà¾ì>
[·²]Á¥¶¶Í¦¿¿(90Ê¬+3)
<·Ù¹ð>
[·²]¾®ÌøÃ£»Ê(47Ê¬)¡¢Ý¯°æÊ¸ÍÛ(77Ê¬)
¼ç¿³:ÂçÄÚÇîÏÂ
¨¦J3Í¥¾¡Áè¤¤Ãæ¤ÎÈ¬¸Í¡¢·²ÇÏÀï¤ÏÀÐºê¿®¹°´ÆÆÄ¤¬ÉÔºß¡Ä9·î¤ËÀâÌÀ¡Ö»Ø´ø¤ò¼¹¤ì¤Ê¤¤»î¹ç¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×
·²ÇÏ 0-4(Á°È¾0-3)È¬¸Í
<ÆÀÅÀ¼Ô>
[È¬]ß·¾åÎµÆó2(33Ê¬¡¢44Ê¬)¡¢Çò°æÃ£Ìé(45Ê¬+6)¡¢º´¡¹ÌÚ²÷(88Ê¬)
<Âà¾ì>
[·²]Á¥¶¶Í¦¿¿(90Ê¬+3)
<·Ù¹ð>
[·²]¾®ÌøÃ£»Ê(47Ê¬)¡¢Ý¯°æÊ¸ÍÛ(77Ê¬)
¼ç¿³:ÂçÄÚÇîÏÂ
¨¦J3Í¥¾¡Áè¤¤Ãæ¤ÎÈ¬¸Í¡¢·²ÇÏÀï¤ÏÀÐºê¿®¹°´ÆÆÄ¤¬ÉÔºß¡Ä9·î¤ËÀâÌÀ¡Ö»Ø´ø¤ò¼¹¤ì¤Ê¤¤»î¹ç¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×