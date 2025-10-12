SIAMSOPHIAが10月13日(月祝)、東京・お台場に新オープンする大型アリーナTOYOTA ARENA TOKYOにて＜2025 SIAMSOPHIA FINAL＞を開催する。先ごろ、同プレミアムライブに関する出演者のトークセッションに続いて、SIAM SHADEメンバーの栄喜のインタビューを公開したが、3本連続インタビューのラストはSOPHIAの松岡充だ。

松岡充を発起人として、同じくデビュー30周年を迎えるSIAM SHADEメンバーの栄喜にプロジェクトへの賛同を働きかけたことで始動したユニットがSIAMSOPHIAであることは、これまでBARKSで幾度か語られた。そして松岡充パーソナルインタビューでは、ユニットがもたらした功績や、’90年代から現在まで同時代を生き抜いてきた先輩や仲間との繋がり、栄喜への強く優しい想いが語られた。





さらに、SOPHIAの現在と今後のビジョンについては、歯に衣着せぬありのままを明かすと同時に30年の重みと誠実さに言及する場面も。「青春は、人生の一番輝いてる時期だと言われがちですけど、そんなのは別に年齢ではなくて」と語る＜2025 SIAMSOPHIA FINAL＞開幕まであと1日に迫った本日、松岡充のロングインタビューをお届けしたい(※この取材は8月初旬に実施したものです)。

◆ ◆ ◆

■こんなに喜んでくれる人がいたなら

■それがもう答えじゃないですか

──まずは30周年のアニバーサリーイヤーを飾るに相応しく、奇跡の夜となった大阪城ホール公演＜1995 SIAM SOPHIA-G＞のことからお伺いしたいと思います。あの時期、松岡さんは、いろんな声が上がることを覚悟の上で、SIAM SHADEメンバーの栄喜さんを筆頭に誘ったのでしょうか。

松岡：一番最初に僕は栄喜に相談したんです。もちろん彼らの状況、それがどういう理由でそうなってるのかも僕は知らなかったので、あえて聞かずに、「とにかく僕はSIAM SHADEの音楽が30年経った今、聴けないという状況が悔しいんだ」と本音を伝えたんです。そこは、自分たちの活動休止のときの状況とも重ねてたところもあって。

──なるほど。

松岡：「もしこういう提案をしたらできるものなんだろうか？」ということを栄喜に相談したら「やらせてもらえるのであれば、すごい嬉しい」と喜んでくれた。「やれるんだったらやろう」というところからスタートしたんですけど、SNSでは「SIAM SHADEの5人が揃わないと」とか「SOPHIAだけでいいじゃないか」という声は確かにありました。でも、自分たちがやりたいと思ってて、相手もやりたいと言ってくれてるんだから、それがすべてじゃないかと思えたので、SNSの反応については別になんとも思わなかった。会場で見たら分かると思ってたので。

──大阪城ホール公演をエンタメ要素盛りだくさんな演出にした意図は？

松岡：演出的なものは、SOPHIAのときもそうなんですけど、着想はシンプルで。あるものをどうやって等身大で届けるか、ということだけなんですよ。たとえば、僕は気づいているけど、まだみんなに届いていないSIAM SHADEの音楽やスタイルのカッコよさ、メンバーたちの雰囲気の良さや面白さやノリ、細かいことは気にしない心の大きさとかを余すことなく伝えるためにはどうしたらいいか？ それだけなんですよ。自然発生的に出来上がった風にしていて、実は大人たちが裏で作り込みまくった世界が、昔はテレビ業界にも音楽業界にも確かにあった。でも、今回のこのプロジェクトは違う。長年お互いにこれだけやり続けてこられたんだし、こんなに喜んでくれる人がいたなら、それがもう答えじゃないですか。

──そうですね。

松岡：それに、ガレッジセールのゴリさんが「今、ゴリエをやってる」とおっしゃってて。僕はそれを聞いて、純粋に素敵だなと思ったんですよ。僕ら自身もそういうモードになってたし。だから、SIAMSOPHIAについて、いろいろ言ってくる人はいるかもしれないけど、それでも“楽しそうだな”と思ったらみんな絶対来てくれる、と信じてた。そういうノリですよね、すごくシンプル。

──蓋を開けてみたら、大阪城ホールの客席にピリピリした空気感は一切なくて。これまでまったく接点のなかったファン同士が一緒にライブを楽しむという、実にアットホームな空間が誕生していましたね。

松岡：実は、この流れに繋がるものとして大きかったのは、YOSHIKIさんなんですよ。『紅白』(第74回NHK紅白歌合戦)に僕を呼んでくれたじゃないですか？

──2023年末、YOSHIKIさんの声かけで松岡さんの他、HYDEさんや清春さん、難波章浩さんなどが集まって、「Rusty Nail」を歌ったときのことですね。

松岡：はい。僕らより若いバンドマンや、PATA(X JAPAN)さんはもちろん、僕らより先輩のGEORGE (LADIESROOM)さんもいて。普段、みんなで絡んでやることは絶対になかったのに、「みんなでやろうよ」となったのが僕にとってはデカかったですね。

──そうなんですか？

松岡：SOPHIAって本当に、縦とか横のつながりをほとんど持たずにやってきたから。清春君とちゃんとしゃべったのも、そのときの『紅白』の楽屋が初めてでしたからね。大先輩YOSHIKIさんのひと言で、みんなが集った……あのときにすごい波動が生まれた気がします。だから今度は、僕からもそういう波を起こせたら、というのもあったと思う。

──SIAMSOPHIAが、それだと。

松岡：はい。そしてまた、＜LUNATIC FEST.2025＞にも繋がっているし、どんどん連鎖してますよね。それと、SOPHIA再始動が決まって、TOY’S FACTORYと「もう一回一緒にやろうよ」という話をしていたときに、稲葉社長から「’90年代のバンドブームを走り抜けたSOPHIAが、同世代の仲間と繋がって、今のシーンを盛り上げるような楽しいイベントをやるのがいいんじゃないか」って話をされてたんです。それも一つ、僕の後押しになった。

──そんな話があったんですね。

松岡：その“同世代の仲間”がなんでSIAM SHADEだったのかというと、僕的にずっとやりたいと思っていたからなんです。それで栄喜に声をかけたら、それがきっかけで少し疎遠になっていたLUNA SEAのRYUICHI君とまた繋がったり。’90年代は3人で会っていたりしたんですよ。それに、HYDE君や清春君が誰かと絡んだり。そういうことが僕は今、面白いと思ってるんです……なんかね、無理がないんですよ。以前みたいに、誰が得する誰が損するとか、そんなこと誰も考えてないんじゃないかな（笑）。楽しそうだからやりたい、ただそれだけなんじゃないかと。

──同じシーンから出てきて、それぞれが30年以上も続けてるってだけですごいことです。そして大阪城ホール公演＜1995 SIAM SOPHIA-G＞の後、SOPHIAとしてはライブハウスツアー＜30th Anniversary SOPHIA TOUR 2025 “Girls kissing the future” and “Dancing in the circus”>を開催しました。こちらはいかがでしたか？

松岡：去年、結成30周年の時に実施したツアー＜SOPHIA TOUR 2024 “Dear Boys and Girls and”＞は、デビュー当時にまわっていたライブハウスに再び行くというコンセプトで、僕がやってみたかったことの一つ。当時確かにあったものが、今はどこかに忘れ去られてるんじゃないか、という気持ちがあったから。復活できたからこそ、もう一度、その何かを拾いに行くツアーにしたかったんですよ。それをメンバーそれぞれが確認できればいいなと思ってました。

──深い意味を持つライブハウスツアーだったんですね。

松岡：SOPHIAは2022年に復活して以降、大バコと言われる会場でのライブばかりで、ツアーをやっていなかったじゃないですか。大バコ公演は一瞬で終わるけど、スタッフや会社にかなりの労力をかけるんですよ。それではSOPHIAチームとして固まらない、という感じがあったから、そのためにもツアーは必要だと思ってましたし。ツアーをやってほしいという気持ちがスタッフも含めてあったと思うんです。それで、今年のデビュー30周年を冠にして、ZEPPツアー＜30th Anniversary SOPHIA LIVE TOUR 2025 “Girls kissing the future” and “Dancing in the circus”＞をやったんです。

──なるほど。

松岡：では、そのツアーで何をやろうかと考えたとき、復活後にミニアルバム『BOYS and』『GIRLS and』はリリースしたけど、それだけだと曲数が少ない。であれば、僕らはそこからどうやって変化したのかを確認しながら、果たしてそれを今やって聴くに堪えるのか、ということにも興味があったんです。たとえば『BOYS and』と『GIRLS and』のレコーディングではアレンジをすごくしなければいけないところもあったし、逆にアレンジすることで失うことも多いなという気づきもあった。そういうものが楽しくもあったんですよね。

──昔の曲を新たにレコーディングしていくなかでの発見ですね。

松岡：このままではキツイから、今の僕らの観点でアレンジしないとっていうものもあれば、いやいやこれはあまりいじらないほうが絶対にいいっていうのもあって。その延長線上で、今年のツアーは『Kiss the Future』『little circus』まで手を伸ばしたって感じですかね。

──実際に今、昔の曲たちをツアーでやってみて、手応えはどうだったのですか？

松岡：聴くに堪えるのか、という点では全然大丈夫でした。1曲1曲しっかりと創ってきて良かったなってつくづく思いましたね。“当時は若さの勢いとか、時代の雰囲気もあったからなんとか成立してたけど、50歳を超えた今、再び演ってみたら、これちょっとヤバいよね”というのは全然なかった。

──同感です。時代を超えてます。

松岡：当時、SOPHIAというバンドの方向性を突き詰めて、ブレずに制作してたからですかね。世の中に認知してもらうために時代にのる、なんてことをしなかったんですよ。そのほうが簡単なのに。なんでそんな偏屈な考えをって思われるかもしれないけど、当時は制作陣も含めて、そうならないように選んで創ってたんですよ、しっかりとひとつひとつ。それがここにきて威力を発揮してるのを感じてますね。

──はい。

松岡：もちろん「当時、周りが聴いてたから自分もSOPHIAを聴いてた」っていう人もたくさんいると思います。だけど、「本当にあのとき人生が救われたんです」とか「松岡充の歌詞に僕は人生の道しるべを見て生きてきました」とか、そういう人たちが未だにライブに来てくれたり、応援してくれてる。それはやっぱり当時ブレずに諦めなかったからだ、という自負があるんです。「なんでそんな回りくどいことをするの？ もっと分かりやすくやれよ」とか、周りからはいろいろ言われましたよ。でも、それをやらなくてよかったなと思います。

■栄喜は優しくて強い

■彼に対する僕の気持ちは一生変わらない

──それらを再認識したツアーの後、松岡さんはデヴィッド・ボウイの遺作ミュージカル『LAZARUS -ラザルス-』で主演を務めました。SOPHIAのZEPPツアーとミュージカル。その関係性について、松岡さんはどのように捉えていらっしゃるのでしょうか。

松岡：ぐるっと繋がってますよね、不思議と。“誰が座組を整えたんだ？”っていうぐらいに。SOPHIAのツアーのテーマやセットリスト、演出を決めていって。そのあとでミュージカルの稽古場に行ったら『LAZARUS -ラザルス-』やデヴィッド・ボウイの世界観がそこにある。その演出や表現が、すごくシンクロしてましたよね。

──実際、SOPHIAのツアー演出とミュージカル演出が繋がっていたように思えたので、“松岡さんすごいな”と感じていたんですが。

松岡：そこは僕も全然計算してなかったんですよ。だけど、シンクロしてたと思います。

──気持ちもシンクロしていましたか？

松岡：してました。なぜかと言うと、デヴィッド・ボウイのフィロソフィーを感じてた僕の少年時代があったから。いちファンとして考えたら“影響を受けてます”で終わりなんだけど、ミュージシャン、コンポーザー、クリエイティヴを創る人間として見たときに、おこがましいですけど、“なんか僕とアンテナの種類が近いな”というのをすごく感じましたね。俳優としての活動ももう20数年やってますけど、そのなかで『LAZARUS -ラザルス-』はちょっと別格でしたね。

──デヴィッド･ボウイが憑依してるんじゃないか？と錯覚するような緊迫感ある圧巻のステージでした。

松岡：本当ですか、嬉しいです。けど、実はすっごく辛いことがいっぱいあったんですよ。役作り以外にも辛いことがいっぱい。だけど、それさえもデヴィッド・ボウイが用意してくれたことなんだなっていう風に理解して、励みました。

──この役を演じるための試練？

松岡：“苦しさがあって、それでも向かっていく。その一歩が声になり、叫びになるんだ”と大先輩のデヴィッド・ボウイから教えられた気がします。たとえば、「松岡さんに影響されて、憧れて僕は歌ってます。曲を創ってます」と言ってくれる後輩がいたとして。「今度僕、ミュージカルで松岡充を演じることになりました」って言われても「本当にお前できんの？」って言うと思うんですよ。決してハウツーだけではたどり着けない。苦難を乗り越えた者にしか歌えない。「そんな簡単に歌えるもんじゃねぇぞ、俺の歌は。使いこなせてるなんて思うなよ」って、僕だったらそういう気持ちになりますもんね。そういうことをデヴィッド･ボウイに言われた気がしました。だからこそ、無心になって稽古に没頭したし、追求し続けました。苦難や試練を乗り越えたから喜びがあって、だから優しくなれるんだということを作品を通して教えてもらいましたね。

──栄喜さんもミュージカル『LAZARUS -ラザルス-』を観て刺激を受けたようです。「ミュージシャンとしても役者としてもタレントとしても中途半端なところがないから、リスペクトを越えてヤバい男」だとおっしゃっていました。

松岡：ははは。栄喜は栄喜ですごい人ですからね。デビューから30年、酸いも甘いも経験してきてる。彼はすごく裏切られてきてるんですよ。たぶん本人はそう思ってないんだけど、端から見てて僕はそう感じてます。彼は正直だから、彼自身が傷つくことも多いと思う。嫌なものがあったらみんな避けるじゃないですか。だけど、栄喜は嫌だと思っても突入するんです。“俺が避けたら誰が？”ってタイプだから、すごくいろんな矢を受けるし、つかまなくていいものをつかまされたりするんですよ。だからこそ、なんの忖度もないし、損得関係なく、自分がいいと思うものを真っ直ぐにいいと言える。そこは彼のすごいところだと僕は評価してるんです。

──強くて優しいんですね。

松岡：そう。人生は勝たなきゃいけない、負けたくないってみんなが思うわけじゃないですか。そのバロメーターが権力とか地位とかお金というところにフォーカスされがちなのは、昔も今もあまり変わってないと思うんです。だけど、一番強いのはやっぱり優しさなんですよ。栄喜は優しくて強い。ここでは言えない話があるんですが、栄喜という男がどれだけ優しいかを示す逸話を僕はリアルに知ってる。だから、彼に対する僕の気持ちは一生変わらない。これからも、いろんな人に愛される人なんだろうなと思いますね。

──そして、栄喜さんとの繋がりから生まれたSIAMSOPHIAのTOYOTA ARENA TOKYO公演＜2025 SIAMSOPHIA FINAL＞がまもなく開催となります。SOPHIAにとっても30周年の最後を締めくくるライブとなるわけですか？

松岡：そうですね。その後に＜LUNATIC FEST. 2025＞出演がありますけど、これは先輩から“30年よく頑張ったね”というご褒美を頂いたみたいに僕は思ってますので、SOPHIAの30周年としてはTOYOTA ARENA TOKYO公演が最後になりますね。

──TOYOTA ARENA TOKYO公演はどんなものにしたいですか？

松岡：楽しみたいです。SIAM SHADEメンバーの4人とSOPHIAの5人と一緒に、30周年の打ち上げみたいな感じで。お酒を飲む打ち上げじゃなくて、僕らの一番好きな楽器を弾いて叩いて、一番好きな歌を思いっきり歌う。それを一番共感できる仲間たちと肩組んでやる。そういうライブにしたいと思ってます。そんな僕らを観ることで、ファンの人たちが感じている孤独感から解放したい。たった一人でここまで来たんじゃないって。

──はい。

松岡：たとえば、“自分の周りに今いる人たちは、なんとなくいるだけだ”と感じてる人がいるかもしれないし、“運命的だと思って一緒にいたけど、最近それを感じられなくなった”という人もいるかもしれない。そういう人たちのことを再認識できるような人との繋がり……そんなものが感じられる空間がステージ上に生まれるんじゃないかと思ってます。

──それがSIAMSOPHIA9人のステージ上に生まれると。そして観た人の心のなかにそのような変化が起こると。

松岡：僕らがあるがままを見せればね。青春は、人生の一番輝いてる時期だと言われがちですけど、そんなのは別に年齢ではなくて。実は50歳を越えたって青春できるんだよ、という話です。いつだって、やろうと思ったときが一番輝いている。そういうことを表現したいし、観て感じてもらえたら嬉しいな。それがライブ、だと思うんで。

──30周年を締めくくった後のSOPHIAについて、松岡さんが現在、考えている今後の活動ビジョンがあったら教えてください。

松岡：計画は全然考えてないんですよ。今、スタッフから提案してくれている状況なんですけど、そこで僕が言ってる答えとしては、「俺以外の4人が1人残らず“やりたい”って言うんだったら、俺もやる」ということです。活動休止前は、僕が「これやるよ！」ってメンバーに声をかけてたけど、復活してからもそれをやるつもりはまったくないし、やらなきゃいけないとも思ってないんですよ。やらなきゃいけないことなんて、人生にもうないから。

──え！ そうなんですか？

松岡：はい。だから、これからは自分がやりたいことをやろうと思ってます。で、僕がやりたいことはなにかっていうと、“メンバー4人がやりたいと思うこと”なんです、SOPHIAにおいて。ここで言う”やりたいこと”というのは、“わがままとか個人の欲求で、これをやってみたい”ではなく、“SOPHIAとして覚悟をもって、これがやりたいと思う”ということ。だから“やると言ったからには腹をくくれよ”って話なんです。

──そうは言っても、4人はそういうことがとても苦手なメンバーといいますか（苦笑）。

松岡：そう。でも、それをやらなければSOPHIAは名乗れないですよ。

──ほぉ〜。

松岡：だって、復活するまで9年待たせて、それぞれが個々の人生のなかで自分の時間を過ごしてきたわけで。「それでも復活するか？」って直接会って聞いたら、全員が「はい」と言ったわけですよ。今もそのときと同じなんです。僕はもともと、やりたくないやつがやらされてる状況がすごく嫌で、やりたくないなら辞めろよって思うんです。

──なるほど。

松岡：それはSOPHIAのメンバーだけじゃないですよ。「なんかやらなきゃいけない感じだから」ってやらされてるみたいな感じのことを言う人は、大嫌いなんです。そんなことは知らねぇよって話じゃないですか。当然、SOPHIAっていうバンドにおいても一緒のことで。「やりたいの？」って聞いて「やりたい」と答えたなら、苦しいときや上手くいかないときも、「でも、やりたいって言ったよね？ 頑張ろうよ。やりたいと思ったんだから、やろうよ」って言い合える。でも、「俺はやりたいとは言ってないけど、なんかやる流れになったんだよね」とか言われたら、もうどうしようもないじゃないですか。

──そうですね。

松岡：そういうのはもう嫌なんですよ。だから「最低限、メンバーがやりたいかどうかは絶対に聞くようにして」とスタッフに言ってるんです。「やりたいかやりたくないか、ちょっと分からない」って言うんだったらやらない。そんな感じですね。

──ひとりひとり、そして全員の“やりたい”という意思があって始めてSOPHIAは動くと。

松岡：そう。ひとりひとりの意思があってこそ、SOPHIAと名乗れる。だから、メンバー各々がちゃんと発言してSOPHIAを進めていくということです。物理的なことだけではなく、気持ちとして誰かが不参加では進められない。

■30周年の締めくくりは

■楽しくなる要素しかない

──たとえば、「松ちゃんはどうする？」と意見を委ねてきたら？

松岡：「お前はどう思ってるの？ お前の気持ちを聞かせて。俺は、メンバーみんながやりたいって言うんだったらやろうと思う」って言います。その上で「やろう」っていう話になれば、メンバー全員が責任を持ってるってことですから。そうは思ってやってこなかったけれど、僕が無理矢理引っ張るみたいな形は、もうやらないと思ってます。

──その方法で実際、SOPHIAは進んでいきますかね。

松岡：いや、どうでしょうか。でも、モヤモヤっとした状態のなかで、僕がケツを叩いて進めたところで、その作品や活動は誰にも響かないですよ。その時点でパワーは失ってる。それをゴリ押しで響かせるというパワーは、年齢とともにもうなくなってると思ってたほうがいい。もちろん、ゴリ押しで響かせることもできるんですよ、流行とか時代の流れを使って。だけどSOPHIAは、“そこに異を唱えた”という過去があり、そういうバンドだから。だからこそ、ここまで続いてきたんですよ。だからこそ、復活した僕たちのところに集ってくれる人たちがいると思うんですよ。もしそのときに流行に流されてたら、たぶん復活はできなかったし、再始動自体、少しやって終わってたと思う。

──SOPHIAに求められているところですね。

松岡：復活してからも、実はもちろん大変でしたよ。だけど、集客も含めて、SOPHIAはこれだけの復活に起因した大きな活動をやらせてもらっている。そこはすごく恵まれてると思ってます。僕らがなんでこんなに恵まれてるのかっていうと、やっぱりあのときに譲らなかったからだと思うんですよ。さっきの話に戻ると、簡単に言えば偽物を創らなかったから。たとえば、噓の楽曲とか、噓のテイクとか、ただ上手に綺麗に聴かせようっていうことをやらなかった。それは当時のディレクターが教えてくれたことなんです。

──いい作品にするためには、綺麗に聴かせようとしがちですけど。

松岡：そのディレクターはそうじゃなかったんですよね。たとえばレコーディングをして、僕がベストだなと思ったものが綺麗に整ったものだとすると、そのディレクターは「これじゃ、全然なにも感じない、人に伝わらない」と言って、もっと汚いもの……ピッチがずれてたり喉がガラガラだったり力が抜けてたり。そういうものを選んだりする人だったんですよ。

──あえて綺麗なものは外して、心に刺さるものを残すと。

松岡：はい。僕らはそれを積み上げてきたという自負がある。リスナーの記憶のなかで流れ去っていかなかったのは、そこだと思うんです。

──“懐かしい”だけではないと。

松岡：みんなのどこかに引っかかったまま、それぞれの人生を送ってきたと思うから。僕らがもう一回玉手箱を開けて、“実は俺もここに持ってるよ。あのときのままなにも解決していないけど、それでもここで立ち向かってる自分がいるよ”と。それで集ってくれる人たちがいる。だから僕らは、SOPHIA復活も30周年も迎えられたわけですよ。

──単なる復活劇とは違うと。

松岡：この次になにかドアがあるとして、“復活したからなんとなく続けます”っていうのは、すごく嫌なんですよ。なんとなくだったら、もう別にやらなくてもいい。それこそお金の問題じゃなくて、アーティストとしての資質の問題なんですよ。なんとなくやっていいものができるわけがない。そこはこだわっていきたいな。

──SOPHIAというか、松岡さんらしいです。突き通すためにも、今後は松岡さんが旗を振って、みんなを引っ張っていくことをやめる。

松岡：本人たちに“やりたい”という強い意志があって、動いていくということです。“やらなきゃ仕方がなかった”とか“やることになってた”とか、そういう風に思って活動するのは最低だと思う。そんなやつはステージに上がるなって思うんです。そんなやつが、1万円以上する高額チケットをファンに買ってもらってライブをやるなんて、選挙で公約を叫びまくってたのに当選したら公約を守らない政治家と一緒なんで。

──断罪しますね。

松岡：ある意味、人々を動かして、自分たちが飯を食ってるわけだから。そこはしっかり責任取ろうよってことなんです。だから、やりたいかやりたくないか。やりたかったらやればいい。

──“やりたかったらやればいい”という言葉尻だけをとらえると、ちょっと責任放棄のようにも聞えますけど。

松岡：違うんですよ。言いたいことは、“やりたいと思わないのにやるな、それでは意味がない”ってことなんです。逆に言うと、やりたいっていう気持ちさえあれば、どんな形になってもいい。たとえお客さんが入らなくてもいいんです。バンドって、すごくミラクルな集団で、揃って音を出せば世界が創れるんですよ。僕らは5人という形で、活動休止はあったものの30年やってきた。であれば、海外の誰も知らないようなライブハウスでやることだってできるし、“なんか今日は面白かったね”って5人が思えれば、それでいいんです。それよりうまい飯なんてないだろうって思うんですよ。それがバンドのいいところじゃないですか。

──そのワクワクがバンドの原点。

松岡：そこを忘れてしまうと、どれだけ大きなアリーナでやろうが、どれだけ素敵なタイアップの話があろうが、なんの価値もない。だから、“SOPHIA復活しました”とか“30周年やりました”って勢いだけで今後もやっていくというのは、ちょっとないかなということです。

──……なるほど。

松岡：でもね、みんな「やりたい」と言ってますよ。「本当だな？ やりたいっていったな？ じゃあ腹決めてやんないとね」って話しているところです。

──よかった。それを聞いてホッとしました。それでは最後に、30周年の最後を締めくくりとなるTOYOTA ARENA TOKYO公演＜2025 SIAMSOPHIA FINAL＞に向けて、ひとことお願いします。

松岡：SIAMの4人はみんなすごくいいメンバーだし、カッコいいんですよ。SOPHIAが持ち得なかったSIAM SHADEの音楽の魅力を一番間近で感じられて、それを本人たちと一緒にカバーできるというのは、すごくありがたいことですし、いい経験になっているんです。そんな4人が楽しんでくれたり、彼らのファンが喜んでくれるのもすごく嬉しい。SOPHIAとSIAMメンバー4人の30周年の締めくくりは、本当に楽しくなる要素しかないと思います。

取材・文◎東條祥恵

撮影◎小松陽佑(ODD JOB LTD)

■＜2025 SIAMSOPHIA FINAL＞

10月13日(月/祝) 東京・お台場 TOYOTA ARENA TOKYO

open15:00 / start16:00

出演：SOPHIA、栄喜(SIAM SHADE)、KAZUMA(SIAM SHADE)、NATCHIN(SIAM SHADE)、淳士(SIAM SHADE)

▼チケット

一般指定席：\12,100-(税込)

着席指定席：\15,400-(税込)

一般発売：9月26日(土)10:00〜

・ローソンチケット：https://l-tike.com/siamsophia/

・イープラス：https://eplus.jp/siamsophia/

・チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/2025-siamsophia-final/

・mu-mo TICKET：http://r.y-tickets.jp/siamsophia2501

■特番『30th Anniversary「SIAMSOPHIA」3ヵ月連続 WOWOW特集』

▼『生中継！SIAMSOPHIA「2025 SIAMSOPHIA FINAL」』

放送日時：10月13日(月/祝)午後4:00〜 生中継

放送／配信：WOWOWプライム／WOWOWオンデマンド

※放送／配信終了後〜1ヵ月間アーカイブ配信あり

出演：SOPHIA、栄喜(SIAM SHADE)、KAZUMA(SIAM SHADE)、NATCHIN(SIAM SHADE)、淳士(SIAM SHADE)

収録日：2025年10月13日(月/祝)

収録場所：東京・TOYOTA ARENA TOKYO ▼『SIAMSOPHIA「1995 SIAM SOPHIA - G」』

放送日時：11月放送／配信予定

放送／配信終了後〜 1ヵ月間アーカイブ配信あり

出演：SOPHIA、栄喜(SIAM SHADE)、KAZUMA(SIAM SHADE)、NATCHIN(SIAM SHADE)、淳士(SIAM SHADE)

総合MC：ガレッジセール

収録日：2025年2月9日

収録場所：大阪・大阪城ホール ▼『SIAMSOPHIA「2025 SIAMSOPHIA FINAL」Special Edition』

放送日時：12月放送／配信予定

放送／配信終了後〜 1ヵ月間アーカイブ配信あり

出演：SOPHIA、栄喜(SIAM SHADE)、KAZUMA(SIAM SHADE)、NATCHIN(SIAM SHADE)、淳士(SIAM SHADE)

収録日：2025年10月13日

収録場所：東京・TOYOTA ARENA TOKYO

■生配信『SIAMSOPHIA 30th Anniversary プレミアムライブ「2025 SIAMSOPHIA FINAL」ニコ生 全編生中継』

配信媒体：ニコニコ生放送

価格：2,530円(税込)

販売期間：10月2日(木)18:00〜11月12日(水)20:00

視聴期限：10月13日(月/祝)16:00〜生中継

アーカイブ視聴期限：2025年11月12日(水)23:59:59まで

視聴ページ：https://live.nicovideo.jp/watch/lv348806462

■『＜1995 SIAM SOPHIA - G＞supported by dwango 再放送』

視聴期限：10月2日(木)20:00〜10月31日(金)23:59:59

視聴ページ：https://live.nicovideo.jp/watch/lv348836391

※＜2025 SIAMSOPHIA FINAL＞配信チケットをニコニコで購入すると、＜1995 SIAM SOPHIA-G＞も全編アーカイブ視聴が期間限定視聴可能

関連リンク

◆＜2025 SIAMSOPHIA FINAL＞特設ページ

◆SIAMSOPHIA オフィシャルX

◆SOPHIA オフィシャルサイト

◆SOPHIA オフィシャルX

◆SOPHIA オフィシャルYouTubeチャンネル

◆SIAM SHADE オフィシャルYouTubeチャンネル

◆3ヵ月連続WOWOW特番 特設ページ