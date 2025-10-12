13日はスポーツの日。学生時代に週一回以上の運動経験がある人の方が体力調査の結果が高い傾向にあることがわかりました。

スポーツ庁は、体力や運動習慣などについて6歳から79歳までの全国7万4000人あまりを対象に行った2024年度の体力･運動能力の調査結果をきょう公表しました。

比較が可能な最も古いデータの1998年頃と2024年度を比較すると、様々な運動能力の合計を表す「合計点」については、6歳から19歳の青少年では、いずれの年代も男女ともに2024年度の方が運動能力が高い結果となりました。

20歳から64歳の成年では、男女ともに握力・長座体前屈・立ち幅跳びについて、ほとんどの年代で2024年度方が低い結果となり、「合計点」については、男子のほとんどの年代で高い結果となりました。

しかし、過去10年間の比較では、合計点が多くの年代で横ばいになっているものの、40歳女子では、ほとんどの項目および合計点で低下傾向が見られました。

また、今回の調査では、学生時代のスポーツ経験の有無と体力・運動能力の総合評価との関連も調査され、体力・運動能力が最も高いＡとされた人では、78.8パーセントが学生時代に週1日以上の運動経験があると答え、体力・運動能力が最も低いＥとされた人では、29.0パーセントの人が学生時代に週1日以上の運動経験があると答え、学生時代の運動の実施率の差が影響していることがわかりました。

また、30から40歳代の女性で運動・スポーツをする割合や体力が低下傾向にあるということで、スポーツ庁は、この年代の女性に運動やスポーツの実施を促すために、企業・スポーツ団体などと連携して取り組みを進めていきたいとしています。