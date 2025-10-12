藤井夏恋、夫・アイドラYUとの2ショット公開「結婚1年記念おめでとうな私たち」に祝福の声殺到
【モデルプレス＝2025/10/12】モデルの藤井夏恋が10月12日、自身のInstagramを更新。夫で4人組ロックバンド・I Don’t Like Mondays.のボーカル・YUとの2ショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】藤井夏恋「結婚1年記念」イケメン夫とのラブラブ2ショット
藤井は「気づけば、結婚1年記念おめでとうな私たち」とコメントし、藤井の後ろから夫が顔を覗かせる笑顔が印象的な2ショットを投稿。「家族っていいな。って思える瞬間が増えて嬉しい」「これからも沢山たのしみたい！ありがとう」と夫への感謝を伝えた。
この投稿には「おめでとうございます」「見ているこちらまでほっこりする」「幸せそう」「2人の距離感が心地いい」「憧れる」などのコメントが寄せられている。
藤井とYUは2024年12月5日にInstagramで結婚を報告。「将来的には夫婦での新しい形のクリエイションも皆様にお届けできたら」と連名で書面を投稿していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
