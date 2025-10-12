¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÅö¶É¤Ï12Æü¡¢Æî¥·¥Ê³¤¤Ç¼«¹ñ¤Î¸øÁ¥¤¬Ãæ¹ñ³¤·Ù¶É¤ÎÁ¥¤«¤éÊü¿å¤äÂÎÅö¤¿¤ê¤ò¤µ¤ì¤¿¤ÈÈóÆñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó±è´ß·ÙÈ÷Ââ¤ÏÃæ¹ñ¤ÈÎÎÍ­¸¢¤òÁè¤¦Æî¥·¥Ê³¤¤ÎÆîº»½ôÅç¤Ç12Æü¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óµù¶È¿å»º»ñ¸»¶É¤ÎÁ¥¤ËÂÐ¤·¡¢Ãæ¹ñ³¤·Ù¶É¤¬´í¸±¤«¤ÄÄ©È¯Åª¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤È¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ³¤·Ù¶É¤Ï¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÁ¥¤ËÊü¿åË¤¤òÈ¯¼Í¤·¤¿¤Û¤«¡¢ÂÎÅö¤¿¤ê¤ò¤·¤Æ¤­¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÂ¦¤ÏÁ¥ÂÎ¤Î°ìÉô¤¬Â»½ý¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾èÁÈ°÷¤Ë¤±¤¬¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡Ö²æ¡¹¤Ï¶¼¤·¤ä·ù¤¬¤é¤»¤Ë¤Ï¶þ¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤ÆÃæ¹ñÂ¦¤òÈóÆñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

°ìÊý¡¢Ãæ¹ñ³¤·Ù¶É¤ÎÊóÆ»´±¤Ï12Æü¡¢¡Ö¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î¸øÁ¥¤¬Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤º¤Ë³¤°è¤ËÉÔË¡¿¯Æþ¤·¡¢·Ù¹ð¤òÌµ»ë¤·¤Æ³¤·Ù¶É¤ÎÁ¥¤Ë´í¸±¤ÊÀÜ¶á¤ò¹Ô¤¤¡¢ÀÜ¿¨»ö¸Î¤ò°ú¤­µ¯¤³¤·¤¿¡×¤ÈÈãÈ½¤¹¤ëÃÌÏÃ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡ÖÃæ¹ñÂ¦¤ÏË¡¤Ë´ð¤Å¤­¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÁ¥¤òÂàµî¤µ¤»¤¿¡×¤È¼çÄ¥¡£¡Ö¸½¾ì¤Ç¤ÎÂÐ±þ¤ÏÀìÌçÅª¤Ç¹çË¡¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤ÆÃæ¹ñÂ¦¤ÎÀµÅöÀ­¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£