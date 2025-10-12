²¬ÅÄ¼Ó²Â¡¢Æ©¤±´¶¤¢¤ë¡È½©¥³¡¼¥Ç¡É¤ËÈ¿¶Á¡ÖÄ¶²Ä°¦¤¤¡×
¡¡¥â¥Ç¥ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥×¥í¿ý»Î¤Î²¬ÅÄ¼Ó²Â¤¬12Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£½©¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡ÖÄ¶²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨²á¤®¤ë!!¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¡×¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û½¥¤òÂÓ¤Ó¤¿É½¾ð¤Ç¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ä¤á¤ë²¬ÅÄ¼Ó²Â
¡¡²¬ÅÄ¤¬¡Ö½©¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¼«¿È¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¥í¥ó¥°¥¹¥«¡¼¥È¤ÈÆ©¤±´¶¤Î¤¢¤ë¥Ö¥é¥¦¥¹¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿Èà½÷¤Î»Ñ¤¬Ê£¿ô¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½©¤ÎË¬¤ì¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÈà½÷¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö½©¤Î¥³¡¼¥ÇÄ¶²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖåºÎï²á¤®¤ë¡ªÁÇÅ¨²á¤®¤ë!!¡×¡Ö½©¤Ã¤Ý¤¤Éþ¤á¤Ã¤Á¤ã»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡¡Èþ¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£²¬ÅÄ¼Ó²Â¡Ê¤ª¤«¤À ¤µ¤ä¤«¡Ë
1994Ç¯2·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£ÀÄ»³³Ø±¡Âç³ØÂ´¡£KADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥×¥í¿ý»Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÈþËÆ¤ÈÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤«¤é¡ÈÌòËþ¥Ü¥Ç¥£¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¶áÇ¯¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢¡¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ê¤É¤Ç¤â³èÌöÃæ¡£
°úÍÑ¡§¡Ö²¬ÅÄ¼Ó²Â¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@sayaka_okada¡Ë
