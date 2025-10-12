AKB¥á¥ó¥Ð¡¼¡ÖÀÎ¤ÎÀèÇÚ¤òÄ¶¤¨¤¿¤¤¡×ÁêÃÌ¤Ë¤Ú¤¨¤¬¶ÄÅ·²óÅú¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃç¤Î°¤µ¤¢¤Ã¤¿¤é¡Ä¡×
AKB48¾®·ªÍ°Ê¡Ê23¡Ë¤¬11ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥µ¥¯¥µ¥¯¥Ò¥à¥Ò¥à¡ù¿ä¤·¤Î¹ß¤ëÌë¡×¡ÊÅÚÍË¸á¸å11»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¾å¤Ç¤ÎÇº¤ß¤òÁêÃÌ¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Î¥²¥¹¥È¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Ú¤¨¡£¾®·ª¤Ï¤Ú¤¨¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢Snow Manº´µ×´ÖÂç²ð¤È¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥óÆüÂ¼Í¦µª¤Ë¤Ú¤¨¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¡£
¾®·ª¤Ï¤Ú¤¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸«±É¤¨¤ò¼Î¤Æ¤Æ¡¢¿ÍÌÜ¤òµ¤¤Ë¤»¤º¡¢¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤¹»Ñ¤¬ÏÃÂê¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¾®·ª¤Ï¡Ö»ä¤¿¤ÁAKB¤Ã¤Æ20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÀÎ¤ÎÀèÇÚ¤òÄ¶¤¨¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡ÊAKB48¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¡ËÅÉ¤êÂØ¤¨¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È½Å¤á¤ÎÁêÃÌ¤ò¤·¤¿¡£
ÆüÂ¼¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ú¤¨¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¯¤ä¤Ä¡©¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¤Ú¤¨¤Ï¡Ö¥à¥Á¥ã¤è¡×¤È¤¢¤Ã¤µ¤ê²óÅú¡£¡Ö½é´ü¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¥à¥Á¥ã¡£¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤è¡£º£AKB¤³¤³¤¢¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢Ãç¤Î°¤µ¡©¡¡¤Ê¤ó¤«Ãç¤¬ÎÉ¤¹¤®¤Æ¡×¤ÈÄó°Æ¤·¤¿¡£
ÆüÂ¼¤Ï¡ÖÀÎ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ã¤ÆÃç°¤¤¤Î¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£¤Ú¤¨¤Ï¡ÖÃçÎÉ¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢°¤½¤¦¤¸¤ã¤ó¡£°¤¤°ÕÌ£¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡£Ì¥ÎÏÅª¤Ã¤Æ¤³¤È¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
º´µ×´Ö¤Ï¡Ö¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤·¤Æ¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¾¡¼ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¡×¤È¶¦´¶¤·¡¢ÊäÂ¤·¤¿¡£¡Ö»öÌ³½ê¤À¤È¡¢KAT¡ÝTUN·»¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬¡¢¡Ø¤¢¤½¤³¤È¤¢¤½¤³¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃæ¤ÇÍÌ¾¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ãÃçÎÉ¤¤¤È¤«¡£Á´Á³¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Ú¤¨¤Ï¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬ËÄ¤é¤à¤È¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È¤«¡¢¤â¤Ã¤È¸«¤¿¤¤¤Ã¤Æ¡Ê»×¤¦¡Ë¡£µ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤¤¤¿¤éÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¤Ê¤¤¤È¤«¤µ¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç³Ú¤·¤¤¡×¤È¶Ã¤¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·¤¿¡£