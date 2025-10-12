¡Ô·ëº§¤·¤Æ35Ç¯¡Õ¸÷Âå¼ÒÄ¹¤¬ÌÀ¤«¤¹¡¢É×¡¦ÂÀÅÄ¸÷¤Ø¤ÎÉÔËþ¡Ö¸÷¤Î¥×¥ì¥¤»þ´Ö¤¬Â¤ê¤º¡¢Switch2¤Ë±þÊç¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡Ö·ëº§7Ç¯ÌÜ¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡¢¤³¤Î¿Í¡×
¡¡·ÝÇ½³¦¶þ»Ø¤ÎÉÔ»×µÄ¤ÊÉ×ÉØ¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£Çú¾ÐÌäÂê¤ÎÂÀÅÄ¸÷¡¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò¼ê³Ý¤±¤ë·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ö¥¿¥¤¥¿¥ó¡×¼ÒÄ¹¤ÎÂÀÅÄ¸÷ÂåÉ×ºÊ¤Ç¤¢¤ë¡£1993Ç¯¡¢¸÷Âå»á¤¬¡Ö»ä¤¬Çú¾ÐÌäÂê¤Î¼ÒÄ¹¤ò¤ä¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÓ·Òê¤òÀÚ¤ê¡¢ÁÏ¶È¤·¤Æ¤«¤é»°½½Í¾Ç¯¡¢¥¿¥¤¥¿¥ó·Ð±Ä¤Îµ°À×¤òÃ©¤Ã¤¿Ãø½ñ¡Ø¼ÒÄ¹ÌäÂê¡ª »ä¤Î¤ª¾Ð¤¤ÈËÀ¹µ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢É×ÉØÆÈÆÃ¤Î¿®Íê´Ø·¸¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤á¤Ã¤¤ê²ñÏÃ¤¬¸º¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Æó¿Í¤Î¤¿¤á¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿´©¹ÔµÇ°ÂÐÃÌ¡¢ÂÀÅÄ¸÷¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¼ÒÄ¹¡×¤³¤È¸÷Âå¤«¤éÍÆ¼Ï¤Ê¤¤ËÜ²»¤¬ßÚÎö¤¹¤ë180Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ø½µ´©Ê¸½ÕWOMAN2025½©¹æ¡Ù¤è¤ê¡¢Æó¿Í¤¬¸òºÝ³«»ÏÄ¾¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿²Õ½ê¤òÈ´¿è¤··ÇºÜ¤¹¤ë¡£
ÂÀÅÄ¸÷¤ò¡ÖÊ¡²¬¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¿Í¡×¤È´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿
¡½¡½½é¤á¤Æ½Ð²ñ¤Ã¤¿º¢¡¢¸÷¤µ¤ó¤Ï¸÷Âå¤µ¤ó¤ò¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¸÷¡¡ºÇ½é¤Ë¸«¤«¤±¤¿¤Î¤¬»öÌ³½ê¤Ç¤¹¤ì°ã¤Ã¤¿¤È¤¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£åºÎï¤Ê¿Í¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤·¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤«¤éÂÀÅÄ¥×¥í¤Ë¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥â¥Ç¥ë¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤è¡£¤È¤Ë¤«¤¯ÍÄºÅ·¤ÇÅÄÃæ¤Ë¼«Ëý¤·¤Æ¤¿¤Ã¤Æ´¶¤¸¤«¤Ê¡£
¸÷Âå¡¡»ä¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤ÇÇ¯¾å¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢°¦¾ð¤âÃí¤¤¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¤·¡¢Âç¿Í¤ÎÍ·¤ÓÊý¤â¶µ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¡£¤½¤ì¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢°ìºÐ¤·¤«°ã¤ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¿ïÊ¬¤È¼ã¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ºÇ½é¤Î´¶ÁÛ¤Ç¤¹¤è¡£»þ¡¹¡¢²È¤ò¤Õ¤é¤Ã¤È½Ð¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤±¤É¡¢¡Ö²¶¤Ï¾åÊ¡²¬¤«¤éÍè¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤À¤±¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Î¿Í¤ÏÊ¡²¬¸©¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¤ó¤À¡×¤È´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¡£»ä°Ê³°¤Ë¤âÆ±¤¸¼ê¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬²¿¿Í¤«¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î²È¤òÅ¾¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¡¡¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¸÷¡¡¤¤¤ä¡¢Ê¡²¬¤Ë¤¤¤¿¤éÅìµþ¤Ç»Å»ö¤Ç¤¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡ª¡¡ºë¶Ì¸©¾åÊ¡²¬»Ô¤Ç¤¹¤è¡£²¶¡¢¤·¤Ã¤«¤êÅÁ¤¨¤¿¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤±¤É¤Ê¡£
¸÷Âå¡¡¤À¤«¤é¤µ¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤è¡£¼Â²È¤ÎÏ¢ÍíÀè¤â¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢»ä¤Î²È¤ËËº¤ì¤¿ºâÉÛ¤ò¼è¤ê¤ËÍè¤¿¾¾Â¼¤¯¤ó¤¬»¡¤¹¤ë¤ó¤À¤è¡£
¸÷¡¡¥¿¥Ð¥³¤Ç¥Ð¥ì¤¿¤ó¤À¤Ã¤±¡©
¸÷Âå¡¡¤½¤¦¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬µÛ¤Ã¤Æ¤ë¥¿¥Ð¥³¤¬¥«¡¼¥È¥ó¤ÇÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡£
¸÷¡¡¤³¤Î¿Í¤Ï¥â¥Î¥Þ¥Í¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢¥Í¥¿¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»ñÎÁ¤È¤·¤Æ¡¢²È¤Ë¡ÖÂç¶¶µðÀô¡×¤È¤«½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¥Ó¥Ç¥ª¥Æ¡¼¥×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ºÇ½é¡¢¡ÖÇú¾ÐÌäÂê¡×¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¥Æ¡¼¥×¤âÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¾¾Â¼¤¯¤ó¤ÏÇú¾ÐÌäÂê¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤ò¤ä¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ´ª°ã¤¤¤·¤¿¤Ã¤Æ¡£¡Ö¾¾±Ê¤µ¤ó¤Ï¤½¤ó¤Ê¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤ÊÊý¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤«¡ª¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¤¡£
¸÷Âå¡¡¤ä¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¤Í¡£
¸÷¡¡¤½¤ì¤«¤é¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ¡¢¡Ö½Ð¤Æ¹Ô¤±¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¸÷Âå¡¡»ä¤Ï¾¯¤·¤º¤Ä¤³¤Î¿Í¤Ë°¦Ãå¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¤³¤Î¿Í¤Ï°¦¾ðÉ½¸½¤òÁ´¤¯¤»¤º¤Ë¡¢¤¿¤À¤¤¤ë¤À¤±¡£È¾Ç¯¤¯¤é¤¤¤·¤Æ¡Ö¹¥¤¤Ç¤â·ù¤¤¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸÷¡¡²¶¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¤¨¤Ã¡¢º£¤Þ¤ÇÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡¡¤È¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤Ê´ª°ã¤¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¡£
¸÷Âå¡¡¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤À¤Ã¤Æ»ä¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤ÎÏ¢ÍíÀè¤¹¤éÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡£ÌÀÆü¡¢¤Õ¤é¤Ã¤È¤É¤Ã¤«¤Ë¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤éÏ¢Íí¤Î¼è¤ê¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¤ï¤±¡£
·ëº§¤Î·è¤á¼ê¤Ï¡Ö¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼Àê¤¤¡×
¡½¡½¤Þ¤¹¤Þ¤¹¡¢¤Ê¤¼Æó¿Í¤¬¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤Î¤«Ææ¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ó¤Ç·ëº§¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¸÷¡¡¤³¤ì¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼Àê¤¤¤¬·è¤á¼ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¸÷Âå¡¡¤¢¤Î¤È¤¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ç¤É¤Ã¤«¤Î¥Ç¥Ñ¡¼¥È¤ÎÃÏ²¼¤Ç¡¢3000±ßÇã¤Ã¤¿¤é¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼Àê¤¤¤¬°ì²óÌµÎÁ¤È¤¤¤¦¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¿¤á¤Ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤òÇã¤Ã¤Æµ¢¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤Î¤Ä¤¤¤Ç¤ÇÀê¤¤¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡ÖÁêÀ100¡ó¡×¤È½Ð¤Æ¡¢·¸¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤â¡Ö¤³¤ó¤Ê¿ô»ú¤Ï½é¤á¤Æ¸«¤¿¡ª¡×¤Ã¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¡Ö¤¢¤Ê¤¿¡¢º£¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤³¤Î¿Í¤Ë¤¹¤°¤Ë¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤è¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¡£·ë²Ì¤ò¸«¤»¤¿¤è¤Í¡©
¸÷¡¡¸«¤Þ¤·¤¿¡¢¸«¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç²¶¤¬¡Ö¤¤¤¤¤è¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡£
¸÷Âå¡¡°ã¤¦¤è¡£¡ÖÊÌ¤Ë¤¤¤¤¤è¡×¤Ç¤·¤ç¡£¤¤¤¤¤è¤Ã¤Æ¡Ö¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¤è¡×¤Ç¤·¤ç¡£
¸÷¡¡°ã¤¦¤Ã¤Æ¡£·ëº§¤Ç¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤è¡£
¸÷Âå¡¡»ä¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë·Ú¤¯¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤Ê¤¿¡¢¤Õ¤¶¤±¤¿¤³¤È¤Ð¤Ã¤«¤ê¸À¤Ã¤Æ¤¿¤Ç¤·¤ç¡£¡Ö·¯¤ò¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ì¥Ç¥£¡¼¤Ë¤·¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¡×¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤è¡£¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ï¥¢¥á¥ê¥«ÂçÅýÎÎ¤Ë¤Ç¤â¤Ê¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤Î¤«¡©¡×¤ÈÇº¤ó¤À¤è¡£
¸÷¡¡¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤¿¤Ã¤±¡©¡¡Á´Á³³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡£
¸÷Âå¡¡¤Û¤é¡¢Å¬Åö¤À¤«¤éËº¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¡£¤Þ¤¢¡¢15Ç¯¸å¤¯¤é¤¤¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¡ÖÂÀÅÄ¸÷¤Î»ä¤¬ÁíÍýÂç¿Ã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡ÄÈë½ñÅÄÃæ¡£¡×¤¬»Ï¤Þ¤ë¤«¤é¥ª¥Á¤Ï¤Ä¤¯¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡Ä¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ÂÀÅÄ¤È¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê²»³Ú¤¬¤É¤¦¤·¤¿¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦²ñÏÃ¤Ï¤Ô¤Ã¤¿¤ê¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Æ±À¤Âå¤À¤«¤éÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿²»³Ú¤¬Æ±¤¸¤È¤«¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¤À¤±¤É¡¢·ëº§¤ÏÃÇ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤éÁ°¸þ¤¤À¤·¡¢¡Ö¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ê¡¢¤³¤Î¿Í¡×¤È»×¤¦¤è¤Í¡£¿Æ¤Ë¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤·¤Í¡£
¸÷¡¡¤¦¡¼¤ó¡¢¿Æ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¸÷Âå¡¡¤À¤«¤é¾ð¤¬°Ü¤Ã¤¿¤È¤·¤«¸À¤¨¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡£µïÃå¤¤¤Æ¤«¤é·ëº§¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ã¤Æ°ìÇ¯È¾¤¯¤é¤¤¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢»ä¤â»ä¤ÇÈ¾Ç¯¤¯¤é¤¤¤Ç¤³¤Î¿Í¤ò¤É¤¦¤Ë¤«¤·¤Ê¤¤¤È¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£
¸÷¡¡¤Ç¤â¡¢²¶¤Ï²¶¤Ç»Å»ö¤¬¤¬¤¯¤ó¤È¸º¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£
¸÷Âå¡¡¤»¤Ã¤«¤¯Çä¤ê½Ð¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿Çú¾ÐÌäÂê¤¬°ìÇ¯¤Á¤ç¤Ã¤È¤ÇÂÀÅÄ¥×¥í¤«¤éÆÈÎ©¤¹¤ë¤Ê¤ó¤ÆÃ¯¤â»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡ÊÃð¡§Çú¾ÐÌäÂê¤ÏÅö»þ¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ëº¶¤µ¤ì¤ë·Á¤ÇÂÀÅÄ¥×¥í¤ò¼¤á¤Æ¡¢»Å»ö¤¬·ã¸º¤¹¤ë¡Ë¡£¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ê1993Ç¯¤Ë¡Ë¥¿¥¤¥¿¥ó¤òºî¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢»ä¤Ï¡É¼ÒÄ¹¡É¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤Ë¡Ä¡Ä¡£¤â¤¦¾¯¤·¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤È¤«Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¤È¤«¡Ä¡Ä¡©
¥¿¥ì¥ó¥È»þÂå¤Î¸÷Âå¤µ¤ó¤Î°õ¾Ý¤Ï¡Ä
¡½¡½¥¿¥ì¥ó¥È»þÂå¤Î¸÷Âå¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¸÷¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¸÷¡¡ËÜÅö¤ËÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£º£¤Ç¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢È´·²¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤ÇÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¤Ò¤ç¤Ã¤³¤êÉºÎ®Åç¡×¡£º£¤ÏÀ¯¼£²È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ï¡çÖ¤È¤«¡¢²¬ËÜ²ÆÀ¸¤È°ì½ï¤Ë½Ð¤Æ¤¿¤è¤Í¡£
¸÷Âå¡¡ËÜÅö¤Ë¤½¤ó¤Ê¤³¤È»×¤Ã¤¿¤Î¡©
¸÷¡¡¤½¤ê¤ã¤¢»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤¢¤Îº¢¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¤ª¶â¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¥°¥¢¥à¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¼ýÏ¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÂçÃÝ¤Þ¤³¤È¤µ¤ó¤¬Àè¤ËÉºÎ®¤·¤Æ¤¤¤ëÌò¤Ç½Ð¤Æ¤¤¤¿¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤¿¤Á¤¬Åç¤ËÉºÎ®¤·¤Æ¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¥É¥é¥Þ¤ÎÈÖÁÈ¡£¤³¤Î¿Í¤ÏÅÄÃæ³Ñ±É¤ò¤â¤¸¤Ã¤¿¡ÖÅÄÃæ³Ñ¹¾¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÌòÌ¾¤Ç¥³¥ó¥È¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£²¶¤Ë¤Ï¤¢¤ì¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¸÷Âå¡¡¤¢¤¡¤½¤¦¤À¡¢¥«¥¯¥¨¤Í¡£Åö»þ¤Î»ä¤ÏÂçÃÝ¤µ¤ó¤È¥°¥¢¥à¤ÇËèÈÕ°û¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ËÊÌ¤Î¥É¥é¥Þ¤ÎÌòºî¤ê¤È¤«¤âÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤Í¡£¤½¤Î¤È¤¤Ï·ë¹½¡¢ÎÉ¤¤¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¸÷¡¡¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£¤³¤¦¤¤¤¦±éµ»¤Î¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤â¡¢¤¯¤é¤¤¤Î¤³¤È¤Ï¸À¤Ã¤¿¤«¡£°ì¿Í¥³¥ó¥È¤â¼Çµï¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ì¿Í¤À¤±Á´Á³°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥¿¥ì¥ó¥È¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Æ¤â¥Ô¥«¥¤¥Á¤À¤Ã¤¿¡£
É×¤Î¤»¤¤¤ÇSwitch2¤Ë±þÊç¤Ç¤¤Ê¤¤¡ª
¸÷Âå¡¡¤¢¤Ê¤¿¤µ¡¢»Å»ö¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤º¤Ã¤È²È¤Ç¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡×¤È¤«¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡×¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ç¤·¤ç¡£»ä¤â¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤¢¤Ê¤¿¤ËÆüÃæ¤Ï¥ì¥Ù¥ë¾å¤²¤À¤±¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢»ä¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤«¤é¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¿Ê¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤Í¡£°ì½ï¤Ë¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡¢¥²¡¼¥à¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë½÷¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÎÀ¼¤ò»ä¤¬±é¤¸¤Æ¡¢ÃË¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÎÀ¼¤ò¤¢¤Ê¤¿¤¬±é¤¸¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤â¤·¤¿¤è¤Í¡£»ä¤Ï³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¤Ê¡£
¸÷¡¡²¶¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£
¸÷Âå¡¡¤Ê¤é¡¢¤â¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤è¡£»ä¤Ï¤¢¤¢¤¤¤Ã¤¿»þ´Ö¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤è¡£º£¤Ç¤â»ä¤Ï¥²¡¼¥à¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤â¤¦¤ä¤é¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡£Nintendo Switch¤â¤¢¤Ê¤¿ÍÑ¤Î¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢Á´Á³¥×¥ì¥¤¤·¤Ê¤¤¤«¤é»þ´Ö¿ô¤¬Â¤ê¤Ê¤¯¤Æ¡¢Switch2¤â»ä¤·¤«±þÊç¤¹¤ë¸¢Íø¤¬¤Ê¤¤¡£¤¢¤Ê¤¿¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤éÅö¤¿¤ë³ÎÎ¨¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡£
¸÷¡¡¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡£
¸÷Âå¡¡ÀÎ¤Ï¥Ü¡¼¥É¥²¡¼¥à¤â°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤·¡¢³°¿©¤â¤·¤Æ¤¿¤ó¤À¤±¤É¤Ê¤¡¡£¤Ç¤â¡¢ËÜÅö¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¥¿¥¤¥×¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤â¤È¤â¤È¤¤¤í¤¤¤í¹ç¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¸÷¡¡¡Ä¡Ä¡£
¸÷Âå¡¡¤³¤Î¿Í¡¢·ëº§7Ç¯ÌÜ¤¯¤é¤¤¤«¤é¤¹¤Ã¤«¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡½¡½¤Á¤ç¤¦¤É¥¿¥¤¥¿¥ó¤òÁÏÎ©¤·¤Æ¤«¤é4Ç¯Á°¸å¤Ç¡¢Çú¾ÐÌäÂê¤¬Éü³è¤·¤ÆÇËÃÝ¤ÎÀª¤¤¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥é¥¸¥ª¡¢½ÐÈÇ¤Ë¤ÈÂç³èÌö¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤È½Å¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ã±¤Ë¤ª¸ß¤¤¤¬Ë»¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¸÷Âå¡¡¤Þ¤¢¡¢¤½¤ì¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£»ä¤ÈÇú¾ÐÌäÂê¤Î»°¿Í¤Ç¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯»öÌ³½ê¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿º¢¤«¤éÂ¾¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤âÊú¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ´ü¤Ç¤¹¤Í¡£¥¿¥¤¥¿¥ó¥é¥¤¥Ö¤â»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢»ä¤â²ñ¼Ò¤«¤éµ¢¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¤¤è¤¤¤è¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤Î½¸¹çÂÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¦°Õ¼±¤¬È´¤±¤Æ¡¢²ñ¼Ò¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤¬¤ï¤«¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¿º¢¤Ç¤¹¡£
¡¡²È¤Ëµ¢¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢²ñ¼Ò¤«¤éÁ¬Åò¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ë¤È¤¤ÏÌëÃæ¤Þ¤Ç·ÐÍý¤Î»Å»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ª°å¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤À¤È»à¤Ë¤Þ¤¹¤è¡×¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¡£
¸÷¡¡Åö»þ¤Ï·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Î¼ÒÄ¹¤Ê¤ó¤ÆËÜÅö¤Ë¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤è¤Ã¤Æ¡£
