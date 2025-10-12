お笑い芸人のキンタロー。（43）が12日までに自身のSNSを更新。11日に放送されたTBS系「お笑いの日2025」で披露した、お笑いコンビ「マヂカルラブリー」野田クリスタル（38）との、ものまねツーショットを披露した。

「お笑いの日 東西コラボ 野田クリスタルさんと貴重なコラボさせていただきました」と野田とのツーショットを公開。「野田さんの長年愛してやまない推しの辻希美さんへの想いを断ち切るコントにて重要な役目、辻希美様役を初やらせていただきました」とし、杉浦太陽、辻希美夫妻に扮したことを報告した。

「野田さんとコント出来て嬉しすぎました。天才の偉業を垣間見ました。ものすごい楽しかったです!!」と感想を述べ、「そして記念すべき野田さんにとっての初ものまね披露が杉浦太陽さんになりました」と野田にとっての初ものまねだったことも明かした。

フォロワーからは「似ていないのに似ている不思議」「もうそれにしか見えなかった」「野田さんがイケメンすぎる」「最強」などの声が寄せられた。ものまねされた杉浦、辻からも「いいね！」がついており、「ご本人からイイね押されてる」「辻ちゃんいいねしてるの最高」などの声もあった。